醫療為外交之母 中沙醫療團打先鋒

2019-07-23 16:38 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



前行政院衛生署署長侯勝茂（左）表示，透過醫療外交可培養年輕人擴展國際視野。（photo by鄭吉峻／台灣醒報） 分享 facebook

「非洲好無聊，誰要去沙烏地阿拉伯！」一語道破前行政院衛生署署長侯勝茂的心聲，萬萬沒想到自己卻在民國69年至71年間，跟隨中沙醫療團赴沙國，擔任骨科主治醫生。回顧歷程，他透漏「外交就是做朋友」，透過醫療外交可培養年輕人擴展國際視野。

外交就是做朋友

前行政院衛生署署長侯勝茂說，台灣雖小，但可以透過幫助別的國家，贏得其他國家的青睞，外交就是做朋友、外交就是建立夥伴關係，透過醫療外交也可培養年輕人擴展國際視野，並提供台灣一個與其他國家結盟的機會。

說起我國醫療外交歷史，侯勝茂回溯，1973年中東戰爭爆發，隔年爆發第一次石油危機，次年我國即與沙烏地阿拉伯簽訂「中沙醫療合作計畫」，以醫療優勢換取石油。衛生署隨後更於1979年成立駐沙烏地阿拉伯「中沙醫療團」。

侯勝茂透露，當時沙烏地阿拉伯沒有電視、沒有電影院、沒有法律、遵奉可蘭律法，「去那邊真的是好無聊」；他說，當時流行「來來來去台大，去去去去美國」，別人赴美，自己卻跑去沙烏地阿拉伯，難免一度沮喪。

爭取參加氣候公約

「中沙醫療團」的醫療外交行動，迄至民國79年，我國與沙國斷交後，維持11年之中沙醫療合作宣告終止。然而，中沙醫療合作的終止，並非終點；就在侯勝茂就任衛生署署長後，成立了「台灣國際醫衛行動團隊」統籌國際醫療衛生合作與緊急人道援助，持續我國的醫療援外行動。

外交部政務次長謝武樵說，未來將尋求國際共同發展機會，共同因應未來趨勢，並持續爭取參加聯合國氣候變遷綱要公約。

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