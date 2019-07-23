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回顧正名運動 原運歷史牆展真相

2019-07-23 16:36台灣醒報 記者張元融╱台北報導

聽取導覽時，原民會主委夷將•拔路兒牽起老戰友雲力思的手，對她說：「來來來，一起見...
聽取導覽時，原民會主委夷將•拔路兒牽起老戰友雲力思的手，對她說：「來來來，一起見證我們的歷史。」（photo by張元融／台灣醒報）
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原民觀點看真相！為迎接8月1日原住民族日，原住民族委員會於23日起，在國家圖書館舉辦「還原正名：台灣原住民族正名25週年主題特展」，展間以六區歷史牆，回顧400年來台灣原民爭取權利的路程。原民會主委夷將•拔路兒說：「一起回到80年代族群覺醒的道路，感受正名入憲的困難迂迴。」

8月1日原民日

「若是回到30年前，國家圖書館不可能讓我們在這辦特展！」夷將•拔路兒表示，原住民族是台灣原來的主人，自17世紀以來，自我認同一直受到外來政策與同化政策侵蝕。直到1984年的原住民族正名運動，歷經10年的努力，才在1994年8月1日將「山胞」正名為「原住民」，這就是8月1日原住民日的由來。

「老戰友們至今還在持續奔波！」清亮的吟唱聲穿透整座國家圖書館，泰雅族歌手雲力思為原民運動獻上泰雅古調，她說：「運動一直到今天都還未消停，所以我站在這裡。」對她來說，古調是意義神聖的樂曲，像是祖靈在透過她的身體發出聲音、傳遞訊息。

原運老將出席

曾參與1987年「打破吳鳳神話」，將吳鳳鄉正名為阿里山鄉的鄒族牧師石明雄也致詞表示，吳鳳故事成功從教科書上抹除，開啟了往後30年的原運。說話間不時咳嗽的他，逗趣說：「台北的空氣不好啦！我是從1450公尺的高山上騎摩托車來。」

國家圖書館館長曾淑賢表示，順著展間歷史牆走，會經過6大時間軸區，依序闡述原住民族正名歷程，歡迎學校老師帶學生來上課。展覽位於國家圖書館文教區1樓展覽室踴躍觀展，民眾可免費參觀，展出日期為8月11日前的每日上午9時至下午5時止（國圖週一休館）。

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