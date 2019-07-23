前進馬來西亞 台南爭取第15屆亞太蘭展主辦權

2019-07-23 16:08 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



爭取2025年亞太蘭花會議暨展覽在台南舉辦，台南市副市長許育典等人遠赴馬來西亞爭取支持，希望本月26日申辦城市揭曉時傳來喜訊。

每三年舉辦一次的「亞太蘭花會議暨展覽」是亞太地區最著名國際性活動，今年主辦城市為馬來西亞古晉市，參展國近20國，24日至28日於婆羅洲古晉會展中心舉辦，26日將評選出2025年第15屆亞太蘭展主辦城市，23日為2025第15屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權的會議報告討論日期。

台南市長黃偉哲指派副市長許育典代表南市政府，與社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、秘書長曾俊弼共赴馬來西亞爭取第15屆亞太蘭展舉辦權，更特聘台大園藝系教授張耀乾報告演講者，努力爭取2025年亞太蘭花會議暨展覽在台南舉辦。

台南市政府表示，市長黃偉哲長期以來關心蘭花產業發展，台南已舉辦15年台灣國際蘭展，更為國際三大蘭展之一台南辦展實力在國際有目共睹，不僅每年舉辦、更不斷向上提升。