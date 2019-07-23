3輛百年28噸國寶級蒸汽火車同框 鐵道迷瘋狂

2019-07-23 15:27 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



展示44年的21號蒸汽火車成了蜂窩，林鐵及文資處今天迎接21號蒸汽火車回娘家，預計花1200萬元，將保留燃煤方式進行修復後加入營運，以動態保存再現百年蒸汽火車之風華。林鐵及文資處為迎接21號蒸汽火車回家，特別在北門車站舉辦歡迎儀式，80歲劉羅嬌美阿嬤製作大發粿於現場分享與會佳賓，期望蒸汽火車能再次發車運行。

21號蒸汽火車在天使樂團演奏小小羊兒要回家的悠揚樂音中，緩慢被拉進北門車站，與32號蒸汽火車、25號蒸汽火車同框，鐵道迷搶著拍照，21號火車最後一任司機員、現年72歲的呂文聲特別追車到車站，與蒸氣火車合照，「3輛百年28噸國寶級蒸汽火車同框，加起來共316歲」。

林鐵及文資處長黃妙修指出，21號蒸汽火車同車型的12輛車頭在車庫園區，「失散44年終於回家」，21號蒸汽火車已完成在嘉義公園教育展示的階段性任務，重新歸隊後，林務局於108-109年已編列1200萬元，將保留燃煤方式進行修復後加入營運，以動態保存再現百年蒸汽火車之風華。