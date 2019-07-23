打造智慧城市 WRO國際機器人競賽呼應新課綱

2019-07-23 15:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張雅婷 ╱即時報導



有機器人奧運之稱的「WRO國際奧林匹克機器人大賽」，桃竹苗場次今年計有58隊報名參賽，優勝隊伍將參加9月全國總決賽，並挑戰今年11月匈牙亞利傑爾舉行之WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽資格。大華科技大學表示，賽事呼應108新課綱，主題與日常生活息息相關，選手能透過邏輯思考、機體組裝，設計出使人類生活更健康、更便捷的機器人。

「2019國際奧林匹亞機器人大賽新竹校際盃選拔賽暨桃、竹、苗機器人設計大賽」比賽組別，分為國小、國中、高中職組、創意賽組、公開賽組，計有58隊報名參賽，大華科技大學表示，今年主軸是「智慧城市」，競賽組題目結合智慧城市，分別與「大眾運輸系統」、「智慧照明」及「網路」，創意賽組選手需設計出可以協助人們管理，或是對工作、教育教學等方面有所助益的機器人，今年主題發揮空間大，需考驗選手們的創新能力及無限想像力。