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打造智慧城市 WRO國際機器人競賽呼應新課綱

2019-07-23 15:16聯合報 記者張雅婷╱即時報導

有機器人奧運之稱的「WRO國際奧林匹克機器人大賽」，桃竹苗場次今年計有58隊報名參賽，優勝隊伍將參加9月全國總決賽，並挑戰今年11月匈牙亞利傑爾舉行之WRO國際奧林匹亞機器人世界大賽資格。大華科技大學表示，賽事呼應108新課綱，主題與日常生活息息相關，選手能透過邏輯思考、機體組裝，設計出使人類生活更健康、更便捷的機器人。

「2019國際奧林匹亞機器人大賽新竹校際盃選拔賽暨桃、竹、苗機器人設計大賽」比賽組別，分為國小、國中、高中職組、創意賽組、公開賽組，計有58隊報名參賽，大華科技大學表示，今年主軸是「智慧城市」，競賽組題目結合智慧城市，分別與「大眾運輸系統」、「智慧照明」及「網路」，創意賽組選手需設計出可以協助人們管理，或是對工作、教育教學等方面有所助益的機器人，今年主題發揮空間大，需考驗選手們的創新能力及無限想像力。

桃竹苗場獲勝隊伍分別由選手邵楷棠、黃靖崴、林承翰獲得國小組第一名，選手鍾尚哲、劉晨緯為國中組第一名；選手劉育成、柯栩羚獲高中組第一名；選手李宣佑、黃楷詠獲創意賽組第一名；鐵人三項部分，參賽選手必須絞盡腦汁完成飛輪動力車、彈跳機構與夾球作品，其中不但比快、比高，還要比巧手與腦力，由選手馮煜斌獲總冠軍、亞軍為廖奕恩、季軍為顧允中。

有機器人奧運之稱的「WRO國際奧林匹克機器人大賽」，桃竹苗場次今年計有58隊報名...
有機器人奧運之稱的「WRO國際奧林匹克機器人大賽」，桃竹苗場次今年計有58隊報名參賽。圖／大華科大提供
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機器人鐵人三項部分，由選手馮煜斌獲總冠軍、亞軍為廖奕恩、季軍為顧允中（由左至右）...
機器人鐵人三項部分，由選手馮煜斌獲總冠軍、亞軍為廖奕恩、季軍為顧允中（由左至右）。圖／大華科大提供
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