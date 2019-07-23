日本腦炎流行高峰 2人已喪命別輕忽

2019-07-23 15:38 中央社 台北23日電



疾管署公布，累計全台有15人感染日本腦炎，且有2人死亡，此外還提醒民眾若居住地為高風險區，應評估施打疫苗。示意圖／ingimage 分享 facebook

衛生福利部疾病管制署今天公布，國內新增3例日本腦炎病例。現正值疫情高峰期，累計全台有15人感染，且有2人死亡，民眾不可輕忽。若居住地為高風險區，應評估施打疫苗。

疾管署下午公布，國內新增3例日本腦炎病例，個案2男1女居住地在桃園市觀音區、台中市太平區及彰化縣和美鎮，年齡介於50歲至70多歲，均無日本腦炎疫苗接種紀錄，目前都住院治療中，同住者沒有疑似症狀。

防疫醫師林詠青表示，3名個案住家或活動地周邊有水稻田、豬舍或鴿舍等高風險場所，其中台中市個案經調查感染地為彰化縣竹塘鄉。

國內今年截至目前共15例（含2例死亡）日本腦炎個案，分別為高雄市4例，嘉義市、屏東縣、台中市及彰化縣各2例，嘉義縣、新竹縣及桃園市各1例。

民國104年至107年全國同期病例數分別為26、16、21及34例，以40歲以上成人較多，往年6至7月為疫情高峰期，民眾不可掉以輕心。

林詠青表示，日本腦炎以三斑家蚊、環紋家蚊及白頭家蚊為主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。患者大多無明顯症狀，僅少數可能出現頭痛、發燒或無菌性腦膜炎，嚴重可能出現意識改變、對人時地不能辨別、全身無力、腦神經功能損傷、輕癱等，甚至昏迷或死亡。

最有效預防方法為接種日本腦炎疫苗，提醒民眾應按時帶家中滿15個月以上幼兒至各地衛生所或合約院所接種疫苗；如自覺有感染風險的成人，可至旅遊醫學門診評估自費接種疫苗，以避免因感染衍生嚴重後遺症。

疾管署提醒，病媒蚊吸血高峰為黃昏及黎明時段，請民眾儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動；如無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用政府機關核可，含敵避（DEET）或派卡瑞丁（Picaridin）成分的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。