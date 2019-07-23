婦癌篩檢抽萬元禮券 醫師建議練「五功」防癌

2019-07-23 14:56 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市去年十大死因仍由惡性腫瘤蟬聯榜首，因應乳癌、子宮頸癌威脅女性健康，北市衛生局與財團法人台灣癌症基金會共同辦理「開心篩 粉樂送」婦癌篩檢活動，今天起到10月31日，符合特定條件的婦女到北市健保特約醫療院所或參加12區健康服務中心社區婦癌篩檢活動，完成乳房X光攝影或子宮頸抹片篩檢可獲刮刮卡1張，有機會獲得萬元禮券。

衛生福利部國民健康署鼓勵女性每3年至少應接受1次子宮頸抹片檢查，可降低7成子宮頸癌發生率及死亡率；北市衛生局統計，去年共有13萬6599人完成乳癌篩檢，篩檢人數較前年12萬202人成長13.64%，子宮頸癌3年內有檢查的女性，去年有46萬2066人，也較前年增加近6000人。

台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心主任賴基銘表示，乳癌高居女性好發癌症的第一名，105年有1萬2672人罹患乳癌，平均每天有近35人被診斷出乳癌，北市標準化發生率為每10萬人口85.84人，高於全國平均72.99人；北市近來乳癌篩檢率提高，乳癌死亡率也下降，可見預防與提早發現的重要性。

賴基銘說，「乳房X光攝影檢查」是目前唯一經過大型臨床試驗，被證實能夠有效降低乳癌死亡率的篩檢工具，可偵測出乳房鈣化點或微小腫瘤，及發現無症狀的0期乳癌；世界衛生組織也實證可以降低2至3成的乳癌死亡率。

賴基銘表示，東方人包含國人在內，乳癌發生年齡都比歐美國家早十年，醫界仍在研究原因，初步發現可能與飲食、塑化劑攝取量有關；女性朋友應該要練好「五功」，即均衡飲食、規律運動、維持理想體重、適度釋放壓力並遠離菸、酒等致癌因子；建議每天要吃7份蔬果，每份拳頭大，少吃油炸、紅肉及高熱量食品，每天運動15分鐘，不抽菸也遠離二手菸，體重控制在BMI理想值內。