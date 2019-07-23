秀傳醫薩刀成功治療 菲籍罕見疾病病患慶重生

2019-07-23 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉明岩 ╱即時報導



菲律賓班奈島人Fabiala Michael因罹患「性聯遺傳肌張力障礙帕金森症候群」，經秀傳醫院神經科團隊使用醫薩刀（超音波腦神經治療儀），成功改善步態不穩及手術對側的失張症及帕金森症候群，得以重回正常生活。

秀傳今年4月及7月共治療3位病人，其中的Fabiala Michael今天上午到彰濱秀傳健康園區歡慶重生，他的母親感動落淚，感謝秀傳全額贊助，以及從接機到治療的全程陪伴。

秀傳醫院表示，班奈島(Panay)是國際知名的旅遊景點，擁有美麗的沙灘，和善的居民，可是島上居民卻有一個罕為人知的遺傳疾病「Lubag症」，中譯 為「性聯遺傳肌張力障礙帕金森症候群」，在班奈島約每10萬人有5.74人患有此症，平均發病年齡為39歲，平均壽命為56歲。

彰濱秀傳醫院神經內科林煒醫師表示，罹患「Lubag症」的患者多數早期由各種失張症表現至中期合併帕金森症候群，患者往往在青壯年時期就喪失工作能力，而後死於感染及步態不穩導致的相關疾病。此類疾病對於處於人生巔峰期的病人造成極大的心理衝擊，家人往往束手無策，2017年在菲律賓總醫院與美國麻省總醫院合作下，終於找出了基因中與疾病發病年齡的反相關，但到目前為止，藥物治療始終沒辦法獲得良好的成效。