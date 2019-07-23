高雄市2歲女童染腸病毒71型重症 已康復出院
高雄市衛生局今天發布一例腸病毒71型重症確診個案，為住在大社區的2歲女童，7月4日手掌、足心及臀部出現水泡疹，有躁動不安情形，7日再因反覆高燒、睡時肌抽躍、昏沉及呼吸喘就醫，診斷為疑似腸病毒感染並收治住院，8日通報為疑似腸病毒併發重症，22日疾管署研判為71型重症個案，所幸女童病情穩定，已於13日出院。
衛生局表示，目前全國共累積22例腸病毒重症個案，高市目前有4例71型重症個案，新發布的個案平日主要由母親照顧，發病前家中成員及就讀的托嬰中心、幼兒園均無疑似腸病毒症狀；不過腸病毒傳染力極強，易在人口密集場所傳播，正值暑假期間，孩童出入人口擁擠的公共場所，返家後或進食前須確實洗手，並注意居家環境清潔及通風。
疾管署監測，第29週全國腸病毒門急診就診人次累計1萬6299人次，已超過預警值1萬500人次，高市則為門急診就診人次則為1509人次，也超過預警值1100人次，顯示社區腸病毒71型病毒活躍，今年更累計181例腸病毒 71 型個案，高於近三年同期。衛生局呼籲民眾落實「入門前洗手、洗臉、換衣服」、「兒童玩具常清洗」、「生病在家休息」、「家中第二小孩，做好保護隔離」、「疑似腸病毒症狀，儘速送醫」。
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