高雄市2歲女童染腸病毒71型重症 已康復出院

2019-07-23 14:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局今天發布一例腸病毒71型重症確診個案，為住在大社區的2歲女童，7月4日手掌、足心及臀部出現水泡疹，有躁動不安情形，7日再因反覆高燒、睡時肌抽躍、昏沉及呼吸喘就醫，診斷為疑似腸病毒感染並收治住院，8日通報為疑似腸病毒併發重症，22日疾管署研判為71型重症個案，所幸女童病情穩定，已於13日出院。

衛生局表示，目前全國共累積22例腸病毒重症個案，高市目前有4例71型重症個案，新發布的個案平日主要由母親照顧，發病前家中成員及就讀的托嬰中心、幼兒園均無疑似腸病毒症狀；不過腸病毒傳染力極強，易在人口密集場所傳播，正值暑假期間，孩童出入人口擁擠的公共場所，返家後或進食前須確實洗手，並注意居家環境清潔及通風。