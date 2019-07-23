親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

走私菸案深喉嚨是她？黃國昌警告邱顯智：準備跪算盤吧！

林佳龍承認走私菸是多年陋習 「不代表現在要縱容」

17歲少年腸病毒重症 疫情已過高峰但仍有流行

2019-07-23 15:06中央社 台北23日電

腸病毒疫情已過高峰，但還在流行。疾管署今天公布，上週增3例腸病毒併發重症，包含2名2歲幼童及1名17歲少年。腸病毒傳染力強，幼童若出入人多擁擠處，記得勤洗手。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任劉定萍下午在疫情週報表示，上週（7月14日至7月20日）國內腸病毒門急診就診共計1萬6299人次，較前一週略降5.4%，已過高峰，近4週社區腸病毒檢出型別以克沙奇A10型為多，腸病毒71型病毒活動逐漸下降。

不過，上週仍新增3例腸病毒併發重症病例。防疫醫師林詠青表示，3名重症分別為北部2歲男童、北部17歲少年及南部2歲女童。其中北部10多歲男性經檢驗確診為克沙奇A6型感染併發重症，另2人經檢驗確診為腸病毒71型感染併發重症。

3名個案病程類似，症狀包含發燒、疱疹性咽峽炎、四肢紅疹，也有個案呼吸困難、臀部水泡、脫水症狀。其中17歲少年狀況比較嚴重，有四肢無力、後續併發急性肝炎及肺炎，住院3週才痊癒，也是今年併發重症者年齡最大的。

林詠青提醒，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，但超過5歲者也可能併發重症，雖較少見，但民眾不要輕忽。

今年累計181例腸病毒71型個案，高於2016至2018年同期，以輕症及散發病例為主。

民眾一旦發現家中感染腸病毒的嬰幼兒出現嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆病徵，請儘速送往大醫院接受治療。

疾管署副署長莊人祥表示，現在為暑假期間，民眾仍不可輕忽腸病毒威脅，放假期間孩童如出入人口密集、互動頻繁的場所（如安親班、室內兒童樂園），返家後或進食前需確實洗手，並應做好個人衛生，注意居家環境清潔及通風，降低感染風險。

腸病毒疫情
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22

3輛百年28噸國寶級蒸汽火車同框 鐵道迷瘋狂

2019-07-23 15:27

午後大雷雨來襲！ 台中彰化南投雲林注意

2019-07-23 15:23

374項農藥零檢出 甜度33度公館紅棗上市

2019-07-23 14:56

婦癌篩檢抽萬元禮券 醫師建議練「五功」防癌

2019-07-23 14:56

秀傳醫薩刀成功治療 菲籍罕見疾病病患慶重生

2019-07-23 14:52

林懷民退休／林：明年起完全退休 不大會出現公眾前

2019-07-23 14:33

林懷民退休／鄭宗龍時代將開始 雲門注新活力

2019-07-23 14:33

防治C肝 醫師呼籲降篩檢年齡

2019-07-23 14:29

台大兒醫外接團隊 專業護送急重症兒轉院

2019-07-23 14:28

高雄市2歲女童染腸病毒71型重症 已康復出院

2019-07-23 14:26

午後防降雨 未來1周高溫35度

2019-07-23 14:26

高鐵每周日增班北上列車 平日兩班增加自由座

2019-07-23 14:25

半價票搶購大當機 高鐵：前2500名登入就有優惠

2019-07-23 14:25

台南再增1例本土登革熱病例 曾出沒利南市場

2019-07-23 14:19

榮陽1億新機測實驗動物MRI 新藥研發時間大幅縮短

2019-07-23 14:07

雲門為過去畫句點 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 13:59

台南再增本土登革熱病例 曾出沒利南市場

2019-07-23 13:42

41歲女紅斑性狼瘡發病 33次離心式血漿置换救命

2019-07-23 13:37

專訪／林懷民：退休後不太會出現公眾面前

2019-07-23 12:53

南部太陽出來了 菜價是否波動受關注

2019-07-23 12:51

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22

歌劇院變成「室內海灘」遊客穿泳衣走動、冰淇淋推車...揭開地球暖化議題

2019-07-23 12:10

影／推廣大型車行車視野輔助 蘇貞昌親上大貨車體驗

2019-07-23 12:06

放寬C肝新藥給付 今年四萬額度爆表

2019-07-23 12:06

南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04

新建高樓容積沒管制 淡水禮拜堂美景遭擋

2019-07-23 12:02

影／長庚質子與國研院太空中心結盟 發展太空計畫

2019-07-23 11:54

影／偏鄉病童福音 台大兒醫轉院外接團隊已幫助150人

2019-07-23 11:49

人力不足嚴重脫班 中興巴士遭罰5萬4千元

2019-07-23 11:48

為何《玩具總動員》能風靡不同年齡層？它問出了每個人都曾問自己的問題

2019-07-23 11:45

質子治療不只能消滅癌症 長庚協助測試太空零件

2019-07-23 11:33

專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26

本周六的演出「為過去畫句點」 雲門、雲二將併團

2019-07-23 11:20

白樓、郵局...雲門李永沱畫展 盡現淡水消失風景

2019-07-23 11:12

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:43

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07
看更多

熱門文章

成年人才懂的說話之道！不管過得多苦，4件事不要一直跟朋友抱怨

2019-07-22 23:58

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 09:55

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

「玉山U Bear信用卡」大發威，看電影享20%超高現金回饋！

2019-07-22 16:23

嫌桃機三航廈太貴 建築師：愛名牌要有guts

2019-07-22 16:28

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 12:52

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康

2019-07-23 00:00

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

日本旅遊21天 她看清男友「非我良人」決心放生

2019-07-23 14:31

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

普悠瑪翻車意外全台最大彎 交通部6億改善彎道並遷站

2019-07-22 18:34

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

【我見我思】林小混／早餐店裡的一尾鯨魚

2019-07-23 06:00

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47

南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04

【生活點滴】劉洪貞／同學會後我們一起寫書

2019-07-23 06:00

桃機第三航廈跟時間賽跑 林佳龍：盡速發包如期完工

2019-07-22 18:13

【生活趣聞】潘洛克／褲子穿反的帥氣英雄

2019-07-23 06:00

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22

專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

午後對流發展旺盛 14縣市大雨特報

2019-07-23 15:08

卡爾最後的設計 香奈兒全新CHANEL 19包滿滿是經典

2019-07-22 15:47

狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13

她培養出一堆動物網紅 為增曝光率每日清晨5點起床

2019-07-23 14:44

台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22

壓力大+少蔬果 小心便祕型腸躁症

2019-07-23 00:49
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top