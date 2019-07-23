榮陽1億新機測實驗動物MRI 新藥研發時間大幅縮短

2019-07-23 14:07 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



高階醫療科技的正子與磁振二合一影像，現在小動物也可以做了。陽明大學採購市值超過1億元的「小動物正子暨核磁共振像儀」（7T micro PET/MRI），安裝在台北榮民總醫院核子醫學部。繼北榮去年底臨床3T PET/MRI啟用後，這台高階設備未來將應用於實驗動物的影像分析，估計可以縮短三分之一的新藥研發時間，減少四分之一的研發經費。

陽明大學表示，榮陽團隊也成為全世界極少數同時擁有臨床與小動物二合一影像儀器的學研單位，今後在精準醫療與轉譯醫學的研發上，有望成為世界級標竿。這台機器能放上身長小於15公分、身寬小於10公分的小動物，例如小白鼠、小金絲猴、小豬、以氣體麻醉後檢測腦部架構。近期的實驗如阿茲海默鼠、巴金森氏鼠，也能放入小動物正子暨核磁共振像儀，做更精準的檢測。

陽明大學腦科學研究中心主任、台北榮總神經醫學中心主任王署君表示，精準醫療的第一準則就是迅速確實的診斷。這兩種儀器因為能產生高解析度互補性影像，目前被廣泛應用在人類的腦神經疾病、癌症篩檢。在臨床健檢醫療診斷中，功能性正子攝影與解剖性磁振造影是兩種不同影像技術，兩台儀器必須分開操作，而病人也必須安排兩次檢查。二合一的優點除了可以一次獲得兩種精密影像，更重要的是對於疑似病灶的極低生化濃度或是細微的構造變化，都能做到準確對位。同時還能節省時間成本，發揮一加一大於二的綜效。

王署君說，動物實驗是新藥與生物技術研發的基礎，在沒有醫療影像儀器的時代，最困難的就是即時性的取得實驗結果，瞭解新藥對病灶的影響以及評估對其他健康組織的副作用，而且必須犧牲實驗動物。有了小動物二合一影像儀，再藉由分子影像非侵入性與即時性的優點，可以重複性、立即性的觀察到小動物的新藥反應，做到即時修正即時改善、減少試誤成本、並大量降低小動物犧牲數量，進而加速藥物研發流程。

林慶波教授表示，這台小動物二合一影像技術，2015年底才問世。目前為止，其他學研單位都只有單一機種，陽明大學2016年就開始規劃採購，由於北榮核子醫學部配置有國家級醫用迴旋加速器，可以在地提供合成放射性藥物，免去運輸不便，因此榮陽團隊討論後，雙方同意將二合一影像儀裝設在核子醫學部，以利新藥研發與醫學研究，並成為德國原廠在境外唯一設點之亞洲示範中心。