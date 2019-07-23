台南再增本土登革熱病例 曾出沒利南市場

2019-07-23 13:42 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



台南登革熱疫情再增1例。衛福部疾病管制署今公布台南新確診1例本土登革熱病例，為為南區興農里50多歲女性，平時活動地以住家及利南市場為主，因出現發燒、頭痛症狀，就醫時因NS1快篩陽性通報，經檢驗確診感染登革病毒第二型，現正治療中。

疾管署副署長莊人祥表示，該個案住家及活動地附近先前未有確定病例，但因曾出沒利南市場，亦為住南區大恩里的第7例個案曾前往的活動地，初步研判本次確診個案可能於利南市場或住家周邊感染，將進一步調查以釐清感染源。

莊人祥說，防疫人員昨日已前往個案住家執行噴霧壓罐，並於住家周邊進行孳生源調查與清除；今日則針對活動地部分進行孳生源清除、戶外化學防治及擴大採檢。

疾管署表示，截至7月22日，國內已累計59例本土登革熱病例，高雄市44例中，包含三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例；台南市15例中，包含東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各1例。另有241例境外移入病例，為近10年同期最高，九成以上個案感染地為東南亞國家。