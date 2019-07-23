親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

41歲女紅斑性狼瘡發病 33次離心式血漿置换救命

2019-07-23 13:37聯合報 記者張曼蘋╱即時報導

新北市41歲女子「小如」14年前確診罹患全身紅斑性狼瘡，長期服藥控制，但去年因工作忙碌未規律服藥，連日發燒、嚴重貧血、腸胃道出血等，緊急轉到台北慈濟醫院，住院5個月歷經巨細胞病毒血症侵害、各器官出血衰竭等狼瘡病程，後經醫療團隊33次離心式血漿置換的搶救治療後，終於病情穩定，如今固定回診追蹤。

台北慈濟醫院風濕免疫科主任陳政宏表示，全身性紅斑性狼瘡是一種自體免疫細胞自我攻擊全身各器官組織的慢性發炎性疾病，全台至少有1萬人以上罹患紅斑性狼瘡，每年新增病例約400到1600人，其中又以15歲至45歲的女性為好發族群，比例約占90％。

陳政宏表示，當時除了不斷解決出血問題，並運用類固醇等免疫製劑，抑制狼瘡的活躍，更須趕緊控制巨細胞病毒血症的感染問題，但免疫製劑會讓病人抵抗力下降，進而減低巨細胞病毒血症的治療效果，因此很難下重藥治療，只能一次次進行血漿置換。

陳政宏指出，血漿置換是將病人的血透過機器離心作用，把血球與血漿分離，再將裡面會造成發病的激素、有毒細胞激素及自體免疫抗體、免疫複合物等完全清除，隨後將他人新鮮血清與病人原始血球混和後，回送到病人體內，透過密閉系統達到血清血漿置換，控制活躍的狼瘡侵犯身體。

陳政宏提醒，只要按照醫師指示正確用藥，做好生活管理，飲食清淡、多攝取蛋白質，並避免烈日照射，保持充足睡眠，適當運動，預防感染就可將疾病的傷害減至最低。

台北慈濟醫院風濕免疫科陳政宏主任（左後四）與醫療團隊祝賀「小如」平安出院。圖／台...
台北慈濟醫院風濕免疫科陳政宏主任（左後四）與醫療團隊祝賀「小如」平安出院。圖／台北慈濟醫院提供
分享

紅斑性狼瘡器官
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22

台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22

影／推廣大型車行車視野輔助 蘇貞昌親上大貨車體驗

2019-07-23 12:06

南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04

專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26

本周六的演出「為過去畫句點」 雲門、雲二將併團

2019-07-23 11:20

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

為何《玩具總動員》能風靡不同年齡層？它問出了每個人都曾問自己的問題

2019-07-23 11:45

陸外賣用戶逾四億 規範很嚴 實際難管

2019-07-23 00:13

歌劇院變成「室內海灘」遊客穿泳衣走動、冰淇淋推車...揭開地球暖化議題

2019-07-23 12:10

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:43

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

台南再增本土登革熱病例 曾出沒利南市場

2019-07-23 13:42

專訪／林懷民：退休後不太會出現公眾面前

2019-07-23 12:53

南部太陽出來了 菜價是否波動受關注

2019-07-23 12:51

放寬C肝新藥給付 今年四萬額度爆表

2019-07-23 12:06

新建高樓容積沒管制 淡水禮拜堂美景遭擋

2019-07-23 12:02

影／長庚質子與國研院太空中心結盟 發展太空計畫

2019-07-23 11:54

影／偏鄉病童福音 台大兒醫轉院外接團隊已幫助150人

2019-07-23 11:49

人力不足嚴重脫班 中興巴士遭罰5萬4千元

2019-07-23 11:48

質子治療不只能消滅癌症 長庚協助測試太空零件

2019-07-23 11:33

白樓、郵局...雲門李永沱畫展 盡現淡水消失風景

2019-07-23 11:12

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

小心中暑 中醫：多吃西瓜、梨子、茄子

2019-07-23 00:49

健康你我他／雨傘、防曬、濕紙巾 降低悶熱感

2019-07-23 00:49

規格超越德、日 輔具展周四登場

2019-07-23 00:49

馬偕醫院 「按一下」勸你禁菸

2019-07-23 00:49

壓力大+少蔬果 小心便祕型腸躁症

2019-07-23 00:49

毒寶寶回響／幫助毒癮媽媽 學者：醫院應成立專責窗口

2019-07-22 23:23

優質系／一顆藥丸的革命 熱血藥師 黃金舜

2019-07-22 23:22

北市十大死因 惡性腫瘤蟬聯47年榜首

2019-07-22 23:12

防登革熱 巴克禮公園封閉2周

2019-07-22 22:57
看更多

熱門文章

成年人才懂的說話之道！不管過得多苦，4件事不要一直跟朋友抱怨

2019-07-22 23:58

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 09:55

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

「玉山U Bear信用卡」大發威，看電影享20%超高現金回饋！

2019-07-22 16:23

嫌桃機三航廈太貴 建築師：愛名牌要有guts

2019-07-22 16:28

冰島海灘逾50頭鯨魚集體擱淺 飛行員拍下心碎一幕

2019-07-22 14:34

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康

2019-07-23 00:00

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

普悠瑪翻車意外全台最大彎 交通部6億改善彎道並遷站

2019-07-22 18:34

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

【我見我思】林小混／早餐店裡的一尾鯨魚

2019-07-23 06:00

免費玩遊樂設施！淡水漁人碼頭新設3樓高滑水道

2019-07-23 12:52

對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

【生活點滴】劉洪貞／同學會後我們一起寫書

2019-07-23 06:00

桃機第三航廈跟時間賽跑 林佳龍：盡速發包如期完工

2019-07-22 18:13

水淹鐵軌 台鐵九讚頭往返內灣暫時不通

2019-07-22 15:04

【生活趣聞】潘洛克／褲子穿反的帥氣英雄

2019-07-23 06:00

南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

她的身體不快樂 20至39歲女性腸躁症比率高

2019-07-22 14:35

卡爾最後的設計 香奈兒全新CHANEL 19包滿滿是經典

2019-07-22 15:47

狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13

專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26

壓力大+少蔬果 小心便祕型腸躁症

2019-07-23 00:49

為何硬要穿高跟鞋？貝嫂用標語T恤回答你 只有官網買得到

2019-07-23 10:26

影／寶寶愛哭鬧 新手爸媽必學三招按摩

2019-07-22 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top