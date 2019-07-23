專訪／林懷民：退休後不太會出現公眾面前

2019-07-23 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



雲門舞集藝術總監林懷民站在雲門會議室陽台，要記者看周遭滿眼綠意：「我剛來時還沒這麼多植物，現在都長得這麼豐盛了！」臉上盡是滿足。他說，今年12月31日後，他要完全退休，除了擔任雲門文化藝術基金會董事開會外，不會再來雲門劇場，也不大會在公眾面前出現。

林懷民說，周六的戶外公演，可能是他最後一次站在戶外公演的台上。年底後，只有大家找他開會，他才會來雲門劇場。未來雲門做得好或不好，他都不會說，這樣雲門才能長出新的肌肉、新的做法、新的生存能力。他也不會當雲門顧問，「哪裡有你叫人家作，自己又囉哩囉嗦在後面指揮？」

他說，他也不太會再出現在公眾前面，因為這樣大家會說林懷民不是退休了，為何還在這，雲門到底是哪一個的？他不想這樣製造困擾，「退休就退休了」。各種演講邀約，他大概也不會去，因為答應一個就要答應全部。

林懷民說，荷蘭舞蹈劇場前藝術總監季里安知道他要退休後，跟他說什麼是退休，「就是比以前還忙」，因為以前可以說沒空，但之後只能說「好」，可是答應一個之後就統統都要去。他揮舞雙手：「我要真正的退休、退休、退休！」

林懷民笑說，他去歐洲時，舞蹈界都跟他說他是全世界還在活躍的編舞家中最老的，像現代舞巨擘保羅．泰勒、舞蹈劇場大師碧娜．鮑許都已過世，現代芭蕾大師威廉．佛塞、季里安也都已退休。他一開始不相信，但算算真的是全球最老的、還在活躍的編舞家和藝術總監。

將與林懷民一起離團的九位舞者包括周章佞、楊儀君、蔡銘元、黃珮華、蘇依屏、王立翔、林心放、柯宛均、黃㜫雅，周六將分別舞出《行草》永字、《家族合唱》白衣、《稻禾》花粉、《松煙》領銜群舞、《如果沒有你》不能說的祕密、《水月》群舞、《竹夢》秋徑等片段。林懷民說，他去年規畫精選要選哪些舞碼時，主要依據就是問將離團的舞者最想跳什麼。