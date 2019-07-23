南部太陽出來了 菜價是否波動受關注

2019-07-23 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 翁禎霞 ╱即時報導



豪雨過後，屏東地區這兩天天氣逐漸放晴，家庭主婦最關心的莫過於市場菜價，根據農產品批發市場交易行情站的統計，屏東市場今天的蔬菜平均價格，每公斤達22.5元，比周日24.2元略為下滑，主要是因為蔬菜到貨量增加，但品質良莠不齊所致，市場菜價和上周比還算平穩，但也有消費者覺得還是貴。

根據統計，屏東市場今天的到貨量達25萬6318公斤，比前一個交易日增加不少，價格也略跌，市場多數蔬菜價格

豪雨過後，屏東地區這兩天天氣逐漸放晴，家庭主婦最關心的莫過於市場菜價，根據農產品批發市場交易行情站的統計，屏東市場今天的蔬菜平均價格，每公斤達22.5元，比周日24.2元略為下滑，主要是因為蔬菜到貨量增加，但品質良莠不齊所致，市場菜價和上周比還算平穩，但也有消費者覺得還是貴。

根據統計，屏東市場今天的到貨量達25萬6318公斤，比前一個交易日增加不少，價格也略跌，市場多數蔬菜價格還算平穩，只有番茄、扁蒲、冬瓜、敏豆等類明顯上揚。

還算平穩，只有番茄、扁蒲、冬瓜、敏豆等類明顯上揚。

市場的菜販說，今天一台斤高麗菜約60元，與前一周差不多，空心菜一把30元，還比上周35元的略降，可能是因為中部蔬菜產區未受波及所致，不過天氣才剛放晴，未來幾天菜價是否還有波動，值得觀察。