台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市登革熱防治中心上午公布再添新病例，同時顯示疫情已經從中西區擴散到東區、南區，由於兩區都是人口密集的區域，疫情可能一發不可收拾，防疫人員都繃緊神經。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩上午南下台南視察，了解防疫的狀況，台南市昨天因為東區新添兩個病例，市長黃偉哲緊急宣布封閉可能的傳染源巴克禮公園兩周，是過去防疫從未有的手段，周志浩也特別南下關切，為辛苦的防疫人員加油打氣，他表示，南部大雨不斷，在防疫上是嚴峻的考驗，不僅防疫人員全部動起來，也希望民眾要配合清掃家戶，避免有積水產生病媒蚊。

登革熱防治中心昨天晚間確診新病例，全市病例累積到15例，患者為50餘歲女性，無慢性病史或出國旅遊史，主要活動範圍於南區興農里住家及利南黃昏市場。7月21日出現發燒症狀，7月22日到醫院就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性，隨即通報，患者也住院治療，於昨晚21時02分確診。

中心指出，目前看起來疫情應該是從中西區擴散開來，主要是之前的第7個病例在東區大同里工作、住在南區大恩里，而第4例住在大同里，兩者只差100公尺，而第4例可能是在中西區東菜市場感染，第7例經常到南區利南市場，今天公布的新病例也會到利南市場，研判利南可能是傳染源。

中心表示，目前已完成個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，今天上午則針對本案活動地利南黃昏市場進行孳清及戶外化學防治，下午於利南黃昏市場進行擴大採血。於7月24日上午於病例居住地及活動地的周邊進行戶內及戶外化學防治。

防疫人員表示，由於懷疑南區利南市場是傳染源，下午前往現勘，會做進一步的確定，如果高度懷疑，可能會要求市場比照之前的東菜市場休市，進行化學防治。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳表示，疫情雖然有擴散，但目前仍是點狀分布，病例不多，但仍是相當嚴峻，要全力動員把傳染點撲滅，否則憂心疫情真的會爆開來。