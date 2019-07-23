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台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22聯合報 記者修瑞瑩╱即時報導

台南市登革熱防治中心上午公布再添新病例，同時顯示疫情已經從中西區擴散到東區、南區，由於兩區都是人口密集的區域，疫情可能一發不可收拾，防疫人員都繃緊神經。

衛生福利部疾病管制署署長周志浩上午南下台南視察，了解防疫的狀況，台南市昨天因為東區新添兩個病例，市長黃偉哲緊急宣布封閉可能的傳染源巴克禮公園兩周，是過去防疫從未有的手段，周志浩也特別南下關切，為辛苦的防疫人員加油打氣，他表示，南部大雨不斷，在防疫上是嚴峻的考驗，不僅防疫人員全部動起來，也希望民眾要配合清掃家戶，避免有積水產生病媒蚊。

登革熱防治中心昨天晚間確診新病例，全市病例累積到15例，患者為50餘歲女性，無慢性病史或出國旅遊史，主要活動範圍於南區興農里住家及利南黃昏市場。7月21日出現發燒症狀，7月22日到醫院就醫，醫師診察後進行登革熱快篩為陽性，隨即通報，患者也住院治療，於昨晚21時02分確診。

中心指出，目前看起來疫情應該是從中西區擴散開來，主要是之前的第7個病例在東區大同里工作、住在南區大恩里，而第4例住在大同里，兩者只差100公尺，而第4例可能是在中西區東菜市場感染，第7例經常到南區利南市場，今天公布的新病例也會到利南市場，研判利南可能是傳染源。

中心表示，目前已完成個案居住地戶內孳生源清除、噴霧罐放置及社區戶外孳生源清除，今天上午則針對本案活動地利南黃昏市場進行孳清及戶外化學防治，下午於利南黃昏市場進行擴大採血。於7月24日上午於病例居住地及活動地的周邊進行戶內及戶外化學防治。

防疫人員表示，由於懷疑南區利南市場是傳染源，下午前往現勘，會做進一步的確定，如果高度懷疑，可能會要求市場比照之前的東菜市場休市，進行化學防治。

疾管署南區管制中心主任李翠鳳表示，疫情雖然有擴散，但目前仍是點狀分布，病例不多，但仍是相當嚴峻，要全力動員把傳染點撲滅，否則憂心疫情真的會爆開來。

巴克禮公園自7月22日起至8月4日預防性封園2週，藉以澈底清除每一個角落的孳生源；由於公園花木叢生，樹洞水窪容易形成孳生源，故提醒民眾出外活動，尤其是多人進出之場所，例如：公園、菜市場等，一定要做好防蚊措施。

台南東區巴克禮公園因為登革熱疫情而封閉兩周，上午公園內空無一人。圖／衛生局提供
台南東區巴克禮公園因為登革熱疫情而封閉兩周，上午公園內空無一人。圖／衛生局提供
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台南登革熱防疫人員上午進行東區崇明里的化學防治。圖／衛生局提供
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台南登革熱防疫人員上午進行東區崇明里的化學防治。圖／衛生局提供
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台南登革熱防疫人員上午進行東區崇明里的化學防治。圖／衛生局提供
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台南東區巴克禮公園因為登革熱疫情而封閉兩周，上午公園內空無一人。圖／衛生局提供
台南東區巴克禮公園因為登革熱疫情而封閉兩周，上午公園內空無一人。圖／衛生局提供
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疫情登革熱
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