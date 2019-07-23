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嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22聯合報 記者李承穎╱即時報導

有105年歷史的蒸汽火車SL-21號在嘉義公園展示46年，今天上午阿里山林鐵處以200噸級吊車，將它調起，運至北門車站，預計編列1200萬元整修，希望未來有機會能重新運行，21號火車最後一任司機員、現年72歲的呂文聲看著它緩緩吊起，想起那些年揮汗駕駛的情景，感動地說「老兄弟要回老家了，心情真的歡喜！」

阿里山林鐵處今天在嘉義公園舉辦「回娘家」記者會，嘉義市長黃敏惠、林鐵處長黃妙修等人都到場，現場還有不少鐵道迷，對這輛老火車拍照。

呂文聲回憶，當年駕駛這輛火車時才23歲，當學徒就學了4年多，開蒸汽火車也約4年，印象中燃燒煤炭要達120度、45分鐘後才能啟動火車動力，從嘉義車站到阿里山要6小時，一定要換人開，否則車廂過於高溫會受不了。

呂說，若煤炭不好時，車會發不動，阿里山的鐵路陡又高，還要載4列車廂的客人，並不好開，也要注意聽煞車系統狀況，因為系統只有一顆幫浦，若有異常，全車乘客性命危險。

呂文聲現在已當祖父，當年工作繁忙，常常帶著妻小一同上車，雖然工作辛苦，但時常能欣賞山景，忙裡偷閒，他如今已是為人祖父，常常帶著孫子來嘉義公園看火車，回憶當年，他說，有信心阿里山林鐵處能將火車修復好，我們這些老兄弟都會去看它

林鐵處說，1912年阿里山鐵道Z字形路段已經進行開闢，原有18噸的Shay蒸汽火車，已經無法負荷高達千分之66.7的陡坡，於是從美國Lima公司購入28噸蒸汽火車，編為21號，也是第一輛28噸蒸汽火車。

21號火車三直立式汽缸可縮短車身長度、傘型齒輪傳動以提高傳輸動力、配合可伸縮軸及萬向接頭可於曲線段靈活轉向，特殊設計適合阿里山山區曲線多、隧道多及坡度長的登山路線，為世界鐵道珍貴遺產，伐木時期配置於「奮起湖」車庫，負責阿里山木材載運，1975年停用後撥交嘉義縣政府陳列嘉義公園展示。

林鐵處長黃妙修說，下午2點21號、32號和25號蒸汽火車會併排在竹崎車站展示，三台車加起來歷史316歲，是歷史難得一見畫面

SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復，最後一任司機員呂文...
SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復，最後一任司機員呂文聲感動地說「老兄弟回老家了」。記者李承穎／攝影
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SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復。記者李承穎／攝影
SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復。記者李承穎／攝影
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SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復。記者李承穎／攝影
SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復。記者李承穎／攝影
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SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復。記者李承穎／攝影
SL-21號蒸汽火車將調至北門車站，未來將以1200萬元修復。記者李承穎／攝影
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