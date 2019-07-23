親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝
器官捐贈

NBA／自由市場15大遺珠 林書豪列最佳替補後衛

國安局官員走私菸品 華航參一腳？傳牽動高層人事

全亞洲首台小動物二合一影像儀 加速新藥研發流程

2019-07-23 12:13聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

陽明大學榮總組成的榮陽團隊採購市值超過1億元的「小動物正子暨核磁共振像儀」(7T micro PEP/MRI)，成為全世界極少數同時擁有臨床與小動物二合一影像儀器的學研單位，也是全台第一部。未來將應用於實驗動物的影像分析，加速新藥研發流程。

「小動物正子暨核磁共振像儀」(7T micro PEP/MRI)，未來將應用於實...
「小動物正子暨核磁共振像儀」(7T micro PEP/MRI)，未來將應用於實驗動物的影像分析。記者林伯東／攝影
分享
陽明大學與榮總組成的榮陽團隊上午發表採購市值超過1億元的「小動物正子暨核磁共振像...
陽明大學與榮總組成的榮陽團隊上午發表採購市值超過1億元的「小動物正子暨核磁共振像儀」(7T micro PEP/MRI)。記者林伯東／攝影
分享
「小動物正子暨核磁共振像儀」(7T micro PEP/MRI)，未來將應用於實...
「小動物正子暨核磁共振像儀」(7T micro PEP/MRI)，未來將應用於實驗動物的影像分析，加速新藥研發流程。記者林伯東／攝影
分享

榮總陽明大學
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

為何《玩具總動員》能風靡不同年齡層？它問出了每個人都曾問自己的問題

2019-07-23 11:45

陸外賣用戶逾四億 規範很嚴 實際難管

2019-07-23 00:13

歌劇院變成「室內海灘」遊客穿泳衣走動、冰淇淋推車...揭開地球暖化議題

2019-07-23 12:10

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

精心家配一掃舊宅老態 大地氣息重啟簡約新生

2019-07-23 09:43

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

嘉義百年火車將修復運行 末代司機：「老兄弟回家了」

2019-07-23 12:22

台南登革熱從市中心擴散到南區 又有菜市場可能要休市

2019-07-23 12:22

影／推廣大型車行車視野輔助 蘇貞昌親上大貨車體驗

2019-07-23 12:06

放寬C肝新藥給付 今年四萬額度爆表

2019-07-23 12:06

新建高樓容積沒管制 淡水禮拜堂美景遭擋

2019-07-23 12:02

影／長庚質子與國研院太空中心結盟 發展太空計畫

2019-07-23 11:54

張麗善肯定教育部不分藍綠 唯盼給窮鄉窮縣的雲林更多

2019-07-23 11:53

影／偏鄉病童福音 台大兒醫轉院外接團隊已幫助150人

2019-07-23 11:49

人力不足嚴重脫班 中興巴士遭罰5萬4千元

2019-07-23 11:48

質子治療不只能消滅癌症 長庚協助測試太空零件

2019-07-23 11:33

南一中換校長再度引發一中爭議 學生竟到中一中拉布條

2019-07-23 11:33

專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26

本周六的演出「為過去畫句點」雲門、雲二將併團

2019-07-23 11:20

白樓、郵局...雲門李永沱畫展 盡現淡水消失風景

2019-07-23 11:12

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

小心中暑 中醫：多吃西瓜、梨子、茄子

2019-07-23 00:49

健康你我他／雨傘、防曬、濕紙巾 降低悶熱感

2019-07-23 00:49

規格超越德、日 輔具展周四登場

2019-07-23 00:49

馬偕醫院 「按一下」勸你禁菸

2019-07-23 00:49

壓力大+少蔬果 小心便祕型腸躁症

2019-07-23 00:49

毒寶寶回響／幫助毒癮媽媽 學者：醫院應成立專責窗口

2019-07-22 23:23

優質系／一顆藥丸的革命 熱血藥師 黃金舜

2019-07-22 23:22

北市十大死因 惡性腫瘤蟬聯47年榜首

2019-07-22 23:12

防登革熱 巴克禮公園封閉2周

2019-07-22 22:57

上半年流感併發重症 全國1953例153人死亡

2019-07-22 19:19

對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47
看更多

熱門文章

成年人才懂的說話之道！不管過得多苦，4件事不要一直跟朋友抱怨

2019-07-22 23:58

Uber Eats、Foodpanda的合作餐飲 八成有食安風險

2019-07-22 13:00

威力彩連41摃 下期頭獎上看13億元

2019-07-22 22:01

「玉山U Bear信用卡」大發威，看電影享20%超高現金回饋！

2019-07-22 16:23

到底在哪？巨蟒「超完美偽裝」陽台沙發享日光浴

2019-07-23 09:55

冰島海灘逾50頭鯨魚集體擱淺 飛行員拍下心碎一幕

2019-07-22 14:34

嫌桃機三航廈太貴 建築師：愛名牌要有guts

2019-07-22 16:28

每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55

每日星座運勢／天蠍稍改變不同效果 做運動助健康

2019-07-23 00:00

外送平台不合格率達八成 廚房蟑螂竄、食材過期近十年…

2019-07-23 00:08

普悠瑪翻車意外全台最大彎 交通部6億改善彎道並遷站

2019-07-22 18:34

新竹6旬翁腦死器官捐贈 醫護列隊致意「感謝遺愛人間」

2019-07-23 11:01

推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08

全亞洲第一家！法國人氣餅乾「La trinitaine」8月16日正式來台設櫃

2019-07-22 22:55

早餐要吃又不發福 專家傳授這三招

2019-07-23 07:45

二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07

直言集╱食安假象 輕輕一戳破大洞

2019-07-23 00:15

南一中換校長再度引發一中爭議 學生竟到中一中拉布條

2019-07-23 11:33

網拍隱形眼鏡盒補旅費 被罰3萬大失血

2019-07-23 10:19

命中注定累垮自己？這7大原因不可不知

2019-07-23 08:00

對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47

鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48

【我見我思】林小混／早餐店裡的一尾鯨魚

2019-07-23 06:00

千元以下親民價！iNO藍牙體重計輕鬆管理12項身體數據

2019-07-22 22:45

桃機第三航廈跟時間賽跑 林佳龍：盡速發包如期完工

2019-07-22 18:13

暑假到日本藥妝店掃貨 回國注意別觸法

2019-07-23 10:19

水淹鐵軌 台鐵九讚頭往返內灣暫時不通

2019-07-22 15:04

【生活點滴】劉洪貞／同學會後我們一起寫書

2019-07-23 06:00

平台餐飲業者喊冤：過期食材放角落沒用

2019-07-23 00:10

他犯了面試大忌 飲料店老闆怒回：不用來了，謝謝

2019-07-23 12:15

FLIPPER‘S二號店來了！ 新品「雙層芒果奶酪」台中門市限定

2019-07-22 19:19

她的身體不快樂 20至39歲女性腸躁症比率高

2019-07-22 14:35

【生活趣聞】潘洛克／褲子穿反的帥氣英雄

2019-07-23 06:00

卡爾最後的設計 香奈兒全新CHANEL 19包滿滿是經典

2019-07-22 15:47

狂噴仙氣！這粉盒根本是藝術品 雪花秀鳳凰于飛彩妝超限量必收藏

2019-07-22 20:13

發財時機曝光！盤點下半年財神眷顧的生肖

2019-07-23 10:24

影／寶寶愛哭鬧 新手爸媽必學三招按摩

2019-07-22 15:28

連放12小時！日本中部「3大煙火祭」 還能看古城、吃小吃

2019-07-21 00:13

壓力大+少蔬果 小心便祕型腸躁症

2019-07-23 00:49

規格超越德、日 台灣輔具暨長照展25日登場

2019-07-22 12:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top