放寬C肝新藥給付 今年四萬額度爆表

2019-07-23 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 李樹人 ╱即時報導



國內逐步增列C肝治療預算、全面放寬C肝全口服新藥給付條件，已有六萬多名C肝患者獲得治療。林口長庚醫院副院長簡榮南指出，原本今年名額僅限四萬人，但六月全部放寬給付標準後，治療人數暴增，現已突破四萬大關。健保署允諾籌錢確保「治療不中斷」，讓每位患者都能順利接受治療，是一大德政。

政府2017年初給付全口服新藥迄今兩年半來，全台累計近6萬7千人接受治療，其中一成三是在長庚五院區（基隆、林口、雲林、嘉義、高雄），平均全台每7人就有1人。

在全台百家醫院C肝治療人數排行榜中，前五名有三名由長庚包辦，嘉義、高雄與林口院區分別高居第1、3與4名。嘉義長庚醫院副院長盧勝男說，「主動召回病人」是長庚關懷病人、C肝治療成效卓越的關鍵。

簡榮南說，長庚體系醫院為了找出更多C肝患者，主動盤點過往20年的就醫資料、調閱近百萬筆C肝患者病歷，最後找出約8.8萬位尚未治癒的C肝患者並主動致電召回。

從2017年至上月底，長庚體系共治療8889名C肝患者，占全國13.34%，今年治療成功率更是高達98.5%，成果豐碩。簡榮南說，防治策略與經驗，值得其他醫療院所參考。

國家C型肝炎旗艦辦公室研究員吳慧敏博士表示，C型肝炎患者地理聚集性很明顯，雲嘉南及苗栗、台中等偏鄉為高盛行區，患者多已年逾五、六十歲。

簡榮南指出，調查顯示，在沒有持續回診的C肝患者中，約有五分之一係因交通不便，為此，長庚體系在桃竹苗等地設立外展門診，讓偏遠地區民眾能夠就近接受治療。