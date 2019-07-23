南投是彩虹的故鄉？ 近日傍晚甚至可見「霓」

2019-07-23 12:04 聯合報 記者 聯合報 記者 黑中亮 ╱即時報導



南投近日午後雷雨停歇時，傍晚天上常常出現彩虹，多重反射下還會出現「霓」的現象。圖／日月潭涵碧樓提供 分享 facebook

南投真是彩虹的故鄉！近日午後山區常有對流旺盛的局部雷陣雨發生，雨停後的下午4、5點，接近傍晚時，民眾經常發現天空掛起一弧七彩的虹橋，氣象人員解釋，這是因西方太陽光角度較低，照射到東邊近山區的旺盛對流，造成的較大雨滴時，光線透過折射，分光，內反射，再折射形成彩虹的現象，這種情形在南投的夏季午後經常可見。

民眾指出，從上周六到昨天周一，已經連續3天都有彩虹出現，尤其是每雨後天氣放晴，許多地方都可以看到美麗的彩虹，日月潭涵碧樓員工甚至拍到彩虹，彩虹的範圍之大，大到橫跨整個潭面，看起來十分壯觀，也有民眾在中興新村拍到彩虹出現在中興會堂（小白宮）的上方，白色的建築物將彩虹襯托得更鮮豔，連續3天密集出現的彩虹，把南投妝點得更加豐富多彩。

日月潭氣象站說，這幾天台灣受到偏南風帶來水汽影響，在白天太陽加熱及地形抬升氣流的效應下，午後雷陣雨時常發生，傍晚山區雨勢漸弱，加上還有夕陽照射，太陽光照射水滴反射，民眾因為背對陽光，才能看見美麗彩虹；而日月潭的彩虹上方還有1個顏色較淡的「霓」。

氣象人員解釋，係因光線經水滴多反射1次，才會有「霓」的現象，可是彩虹由外圈到內是從紅到紫七彩排列，霓則剛好呈相反排列，因此，如果說夏天的南投是彩虹的故鄉一點也不為過。