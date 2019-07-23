新建高樓容積沒管制 淡水禮拜堂美景遭擋

2019-07-23 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



雲門劇場舉辦淡水畫家李永沱畫展中，不少畫都可見淡水禮拜堂鐘樓尖塔，足見當年它地標般地位。從小在淡水成長的古蹟學者李乾朗說，可嘆由於後來淡水建築容積移入沒做限制，現在很多地方都看不到鐘樓尖塔。

李乾朗說，台灣容積發放太大量，公共設施保留地、河川保留地所有人都可換取。最嚴重的是，容積移入點沒做管控，以致不該建高樓層處也處處高樓。像淡水禮拜堂雖然因成為市定古蹟保住，但周邊高樓太多，遮住景觀，「當時應該限制周邊建三層樓以下。」

「淡水暮色」一畫，也見證淡水因開發造成的變遷。李乾朗說，從該畫視角判斷，畫家顯然是位於小山頭往下畫，但小山頭現在已被破壞，同樣視角已不可能。畫中可見對面八里蓋些許房屋，如今也因容積移入未管控，變成大片高樓。

「忠寮武舉人的老厝」除了畫中主角，其上梵谷般旋渦狀的天空雲朵也很醒目，可惜老厝已拆除。「被漆成黃色的紅樓」則意外留下紅樓曾變色的史實，李乾朗說，這棟原建於1895年的洋樓，幾度改建易手，一度被漆成黃色，2000年後才回復原貌。

可喜的是，「我的忠寮老厝」中的李永沱老家還在，只不過門前不再有顯示富足的多堆稻堆，下方也沒了水池；「左腳殘障的父親」後方的李家「燕樓」也還在，說明李家從早年稱燕京的北京渡海來台的背景。