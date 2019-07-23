影／長庚質子與國研院太空中心結盟 發展太空計畫

2019-07-23 11:54 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 陳柏亨 ╱即時報導



林口長庚醫院與國研院太空中心舉行跨領域結盟記者會，雙方正式結盟成為台灣發展太空計畫合作夥伴，未來林口長庚質子實驗室將協助太空電子元件的抗輻射測試，確保國研院太空中心產品在上了太空之後不受高能粒子影響造成訊號錯誤。

長庚醫療體系質子暨放射醫療中心召集人兼林口長庚副院長洪志宏表示，長庚當初籌設質子暨放射治療中心時，即兼具全方位的研究，並投入1億元成立第五間照射實驗室。

長庚大學放射醫學研究院醫學物理研究中心主任趙自強說，長庚醫院專長是用質子來治療病人，國研院太空中心則是在太空中開疆闢土，兩者結合的契機就是環境中可能影響電子元件信號、造成系統功能失常的高能輻射，太空中，各種天體會向外輻射電磁波，甚至是輻射高能粒子，這些高能粒子照射在矽晶片上會形成不可預測的電流，進而改變電子元件的信號，輕者造成系統功能失常，需重新開機以恢復正常運作，嚴重者則可能造成電子零件損壞。透過實驗室模擬元件處於太空環境中5到20年的生命周期，大大提升可靠性。