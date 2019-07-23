張麗善肯定教育部不分藍綠 唯盼給窮鄉窮縣的雲林更多

2019-07-23 11:53 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



108年全國教育局處長會議今明兩天在雲林縣登場，聚焦8月1日上路的十二年國教課綱議題。教育部長潘文忠致詞時表示，為了推動新課綱，政府從106年起籌編相關預算，五年間投入450億元經費，分別用在相關資訊教室設備建置及更新，以及專長師資的增加，包括從國小教師員額編制，從每班1.5人增加至1.65人，國中每班教師員額從2.0人提高到2.2人。

潘文忠表示，這次全國教育局處長會議對於即將上路的新課綱是重要的時間點，從十二年國教總綱公布，到課綱研發、審議到正式上路，長達十年時間，是一件龐大、繁複且重要的教育工程。今年5月底，所有教科書也都已完成審定。

雲林縣長張麗善認可潘文忠投入教育資源不分藍綠。但她也向教育部喊話，說雲林是農業大縣，且是「窮鄉窮縣」，每人每月可支配支出只有1萬5000元，希望中央提供更多教育經費的補助，讓孩子不要輸在起跑點。

十二年國教課綱即將於108學年度上路，教育部持續推動各項準備工作，強化與各地方政府教育單位的橫向聯繫，期盼地方扮演與學校、家長、學生政策溝通的角色。

教育部表示，十二年國教課綱是啟動台灣教育走向下個階段非常重要的契機，除了課綱，師資準備、專業成長、教學課程等配套措施的推動，都必須同步到位。而各地方政府的教育單位首長、主管與在地各級學校聯繫密切，更是扮演政策能否順利推行的重要角色。

教育部表示，十二年國教課綱的推動，讓孩子的教育更深、更廣，未來學校必須更強化學生學習主體性，發展校本課程，讓孩子能夠適性發展，喜歡思考與學習，培養自發、互動、共好的「核心素養」，提升未來競爭力。