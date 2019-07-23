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影／偏鄉病童福音 台大兒醫轉院外接團隊已幫助150人

2019-07-23 11:49聯合報 記者簡浩正╱即時報導

還記得之前有病童從花蓮慈濟醫院轉送台大兒童醫院，父母上網請求民眾能讓道，國道警察也出動開道的事件嗎。醫學中心兒童醫院等級的醫療服務，現也可延伸至偏鄉地區醫療院所了。

台大醫院兒童醫院2月成立的急重症兒童轉院外接醫療團隊，配有專責醫護人員及兒童專屬轉運醫療設備，讓心臟病等重難症病童在轉院外接時，可獲得如加護病房般的照護；至今外接團隊已接收超過150位病童轉診，其中更有70位病童由團隊前往外接，安全抵達台大兒醫接受治療。

台大兒童健康基金會與加拿大駐台北貿易辦事處更協助送急診醫學科主治醫師李孟旃與護理團隊，至加拿大多倫多病童醫院接受為期一個月的兒童轉診訓練。

住在彰化、出生僅十天大的吳小弟弟，因四肢、臉色出現發紺及呼吸窘迫等症狀，送往當地醫院急診室後確診患有先天性心臟病，經當地醫師轉介並與台大兒醫急重症轉院外接團隊討論後，「惟惟號」出勤，帶著外接醫師及護理師，並攜帶暱稱為戰車的兒童專用運輸式擔架，前往彰化，轉送吳小弟弟至台北接受治療。

受訓的種子外接團隊醫師、台大急診醫學科主治醫師李孟旃表示，一般來說救護車內空間狹小，且設備都是大人用、比較簡便；而戰車內含行動救護概念，裝備是移動式的，包含兒童專用超音波機、呼吸器，藥物幫浦、兒童專用藥袋有各種藥物，及相關生命跡象監視器等設備，醫師可馬上針對小病患狀況做及時處理外，一旁護理師也可馬上動作、給藥。

李孟旃說，像是去外接吳小弟弟時，一路上密集監測生命徵象、給予適當藥物，經2.5小時路途，安全地運送他抵台大兒醫加護病房，接受了困難的開心手術後，吳小弟弟重獲新生，於滿月時出院返家。

台大兒童醫院院長吳美環表示，因有些小朋友的狀況在當地醫院就可治療，重症兒童轉院外接醫療團隊只接受醫院間的轉診，即院對院的轉院，並只針對重難症的孩子，如先天性心臟病、極小早產兒等，希望讓資源用在更需要的孩子上。

住在彰化、出生僅十天大的吳小弟弟，確診患有先天性心臟病，經當地醫師轉介且台大兒醫...
住在彰化、出生僅十天大的吳小弟弟，確診患有先天性心臟病，經當地醫師轉介且台大兒醫外接團隊護送下，接受開心手術，吳小弟弟重獲新生，於滿月時出院返回溫暖的家。記者簡浩正／攝影
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住在彰化、出生僅十天大的吳小弟弟，確診患有先天性心臟病，經當地醫師轉介且台大兒醫...
住在彰化、出生僅十天大的吳小弟弟，確診患有先天性心臟病，經當地醫師轉介且台大兒醫外接團隊護送下，接受開心手術，吳小弟弟重獲新生，於滿月時出院返回溫暖的家，吳爸爸非常感謝。記者簡浩正／攝影
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受訓的外接團隊醫師李孟旃表示，一般來說救護車內空間狹小，且設備都是大人用、比較簡...
受訓的外接團隊醫師李孟旃表示，一般來說救護車內空間狹小，且設備都是大人用、比較簡便；而兒童專用運輸式擔架床為行動救護概念，裝備是移動式的，裡頭包含兒童專用超音波機及相關生命跡象監視器等設備，醫師可做及時處理外，一旁護理師也可馬上動作、給藥。記者簡浩正／攝影
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台大醫院兒童醫院正式成立急重症兒童轉院外接醫療團隊，配有專責醫護人員及兒童專屬轉...
台大醫院兒童醫院正式成立急重症兒童轉院外接醫療團隊，配有專責醫護人員及兒童專屬轉運醫療設備，讓心臟病等重難症病童在轉院外接時，可獲得如加護病房般的照護。記者簡浩正／攝影
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台大醫院醫師心臟病
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