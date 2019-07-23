人力不足嚴重脫班 中興巴士遭罰5萬4千元

2019-07-23 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 鍾采蓉 ╱即時報導



日前中興巴士280路線公車遭民眾向議員陳怡君投訴，7月4日至14日連續脫班11天，原本北市公運處核定班距約20分鐘，民眾常等將近1小時。公運處表示已對公車業者開罰5萬4千元罰鍰。

中興巴士280路天母開往公館公車，原定尖峰時段班距約15分鐘、離峰20分鐘，但陳怡君發現，280路公車從這月4日至14日嚴重脫班，發車班表與核定營運的班距不符，確實未依核定班距發車，造成民眾苦等不到車的情況。

經調閱該路線發車班表，公共運輸處說確實有發車與原定營運車班距不符，除了列入北市聯營公車營運服務指標評鑑缺失扣分處分，也對業者依《公路法》開罰5萬4千元罰鍰。

中興巴士表示，目前因駕駛人數不足，跟當地里長及公運處開會討論後，除調派人力漸漸恢復標準班距，同時公告預排班次，以便民眾依照表定時間提前候車，以免因候車時間影響預定行程。