人力不足嚴重脫班 中興巴士遭罰5萬4千元
日前中興巴士280路線公車遭民眾向議員陳怡君投訴，7月4日至14日連續脫班11天，原本北市公運處核定班距約20分鐘，民眾常等將近1小時。公運處表示已對公車業者開罰5萬4千元罰鍰。
中興巴士280路天母開往公館公車，原定尖峰時段班距約15分鐘、離峰20分鐘，但陳怡君發現，280路公車從這月4日至14日嚴重脫班，發車班表與核定營運的班距不符，確實未依核定班距發車，造成民眾苦等不到車的情況。
經調閱該路線發車班表，公共運輸處說確實有發車與原定營運車班距不符，除了列入北市聯營公車營運服務指標評鑑缺失扣分處分，也對業者依《公路法》開罰5萬4千元罰鍰。
中興巴士表示，目前因駕駛人數不足，跟當地里長及公運處開會討論後，除調派人力漸漸恢復標準班距，同時公告預排班次，以便民眾依照表定時間提前候車，以免因候車時間影響預定行程。
公運處表示，7月15日至21日期間抽查中興巴士280路公車脫班情形，發現公車未依規定班距發車，是因為駕駛員人力不足所致，已告知業者積極參與交通部公路總局與台北市區監理所辦理的「北區大客車駕駛擴大徵才就業安薪招募活動」。目前中興巴士、光華巴士及新北客運已招募27位駕駛。
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