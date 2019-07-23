南一中換校長再度引發一中爭議 學生竟到中一中拉布條

2019-07-23 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南一中原任校長張添唐退休，8月1日起將由新校長廖財固接任，廖之前是台中一中的教務主任，而他的就任意外再掀兩校間「到底誰是真的一中」論戰，兩校學生在網路上戰個不停，最近還有南一中學生跑到中一中校門口前拉布條，照片更引發瘋狂轉貼，過程相當爆笑。

張添唐退休後，將轉往台南私校瀛海中學擔任校長，遺缺經過教育部甄選，由廖財固獲選，廖是國立台灣師範大學地理研究所碩士，曾任中一中的學務主任、圖書館主任、總務主任及教務主任， 行政經歷完整。

中一中本月初發布廖財固將轉任南一中校長的消息，馬上就在網路上引發論戰，「恭喜分校校長」，其中的「分校」是指南一中，但馬上有人不服，回嗆「恭喜榮升本部」、「對於廖校長棄暗投明 成為真正的一中人一事給與肯定」，這裡的本部指的又是南一中；網路上戰個不停「中一中南部分校計畫通過」、「我們一起堅持一個一中原則」、「一中原則」、「一中各表」、「終於統一了」、「間諜校長」、還有網友說「輸得要把校名倒過來唸」、「只有一中沒有各表」

中一中與南一中到底誰才是真正的「一中」，兩個學校學生與校友對此事論戰已經不是第一回，彼此之間每次講到「一中」的話題，就挑動大家敏感神經，被形容為「比兩岸的一中問題還要敏感」，大家久久就要掀起一場論戰，一半是意氣之爭、一半是戲謔。

主要是兩所學校的簡稱都是「一中」，在中部大家口中的一中指的是中一中，而在南部指的又是南一中，之前PTT上就曾有論戰，有網友認為如果從創校時間來說，台中一中是1915年創校、台南一中是1922年，所以一中當然是指中一中，但也有人搬出校友，認為南一中的校友陳水扁當過總統，其他的校友還有立法院長王金平、導演李安，而中一中的校友則包括國民黨黨主席吳敦義（曾任副總統）、雲門創辦人林懷民及作家李敖等，「所以當然南一中是一中」

這次在網路上引發的論戰，還有後續，上周南一中的學生還跑到中一中的學校門口拉布條，布條上寫著「狂賀 分部主任榮升本部校長」，還在網路上開直播，馬上引發學生間瘋狂點閱，「太神啦」、「學弟太棒了」，大家看到都爆笑，「學生怎麼這麼閒阿」、「太猛了」，而這一回合的論戰到底是誰贏，也讓討論的熱潮湧上高峰。