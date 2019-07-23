質子治療不只能消滅癌症 長庚協助測試太空零件

2019-07-23 11:33 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雨鑫 ╱即時報導



林口長庚設置的全台第一個質子治療中心已治療過2000多名癌症患者，長庚醫院與長庚大學今更宣布與國研院太空中心合作，將運用質子的量能，協助國內研發太空零件、衛星等。耗資一億多元打造的「粒子物理暨照射核心實驗室」將模擬太空環境，未來國內研發的太空零件無須再送美國等地測試。

林口長庚已耗資55億打造質子中心，迴旋加速器供應4間質子治療室，如今將加碼1億，運用同一個迴旋加速器，建置「粒子物理暨照射核心實驗室」，目的不是治療病人，而是幫助我國測試太空零件。

長庚大學放射醫學研究院主任趙自強表示，要檢視太空零件是否適合太空環境，其他國家多是送到醫療院所中的質子治療中心測試。質子治療為什麼有辦法可以達到模擬太空環境的效果？他說，質子光束打到零件後出現的「後果」及「效果」與太空零件在太空環境中是一樣的，在學術上稱為「近地軌道輻射能譜」。

趙自強解釋，太空環境中在不同的高度會有不同的輻射，目前的太空關鍵零件多數是半導體，而最容易受到太空輻射影響的零件，多為「記憶體」、「驅動元件」。當半導體被太空輻射打到後，半導體會出現二次粒子的後果，並同時出現線性能量轉移（LET）的效果，這與質子光束打到半導體之後的成果是完全一致。

林口長庚粒子物理暨照射核心實驗室主任林倩伃表示，質子治療主要仍針對病患，儀器的設置時間不長，國外多在30分鐘以內，長庚設置實驗室後即可將測試時間拉長，最多達1小時，仍以治療患者為主。

趙自強表示，簽訂的合約中，以周六下午、周日整天作為研究日，其餘都是治療患者的時間，目前也正在討論，要簽訂三年必須要有135小時協助太空零件照射。