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瘦身不只看體重 吃什麼更重要

2019-07-24 09:00聯合線上／ 楊順平

有人將「瘦身」視為畢生的目標，從青春期就與肥油脂肪宣戰，一路激戰，斤斤計較。不過，營養師楊斯涵提醒，上了年紀之後，應健康減重，如果單採用過於單一的飲食控制，缺乏維生素、礦物質，即使瘦下來，可能氣色變差，臉變凹了，身材好了，但整個人看起來卻一下多了十幾歲。

●瘦太快 膠原蛋白流失
楊斯涵說，不少四、五十歲民眾透過微整形及飲食控制等方式來抓住青春尾巴，前者有時間限制，療效一過就打回原形；至於飲食控制，比一般人所想像的還要複雜，如果瘦太快、減過頭，營養攝取不足，皮膚失去光澤，肌膚沒了彈性，臉部少了肌肉、膠原蛋白，得不償失。

楊斯涵指出，想要藉由飲食控制來減重，必須慎選食物，除了新鮮蔬果之外，還需適度攝取堅果、花生、芝麻以及五穀雜糧，以及適當油脂，才能攝取足夠的維生素C、A、E，才能瘦得健康，維持氣色。

●缺油脂 長期有礙健康
不過，一般人很少吃堅果、花生、芝麻及五穀雜糧，大都只是在過年期間買些來添添年味。此外，擔心攝取過多油脂，許多人三餐料理以水煮為主，儘管低脂，但少了優質油脂所帶來的營養素，長期下來，可能有礙健康。

「減重絕不能講求速成。」楊斯涵說，有些人減重求快，透過飲食及重訓，在一兩個月之內減脂二十幾公斤，洋洋得意，甚至還能贏得健身房減脂冠軍。但對比前後照片，瘦身後反而一下子老了十幾歲，楊斯涵指出，臉上膠原蛋白一旦流失，皮膚鬆弛，就很難再補回來。

健康減重不求速度，且需營養均衡，楊斯涵建議，每周瘦身約零點五至一公斤，一個月最多瘦四公斤，配合重訓，這樣才能留住肌肉、膠原蛋白，不會因此光采盡失，臉凹嘴尖，老態盡顯。

●中年後 肌力快速流失
除此之外，健康減重的最大關鍵在於補充足夠營養素，楊斯涵指出，不少人想透過重量訓練來養肌肉，補充高蛋白營養補充品，但成分過於單一，增加肌肉仍須有醣類攝取，建議先接受醫師、營養師評估。

除了適用於想要透過飲食控制來減重塑身的人，對於年過五十的中老年人來說，營養補充品更是維持營養均衡的好伙伴。楊斯涵指出，年紀一大，缺牙情況普遍，牙口功能變差，消化系統也大不如前，鈣質、蛋白質、礦物質等營養素攝取不足，膳食纖維不夠，長久下來，身體就會開始抗議了。

楊斯涵說，「年齡是肌肉最大的敵人」，年過四十之後，肌肉量每年以百分之零點八的速度流失，到了七十歲，流失速度更快，每年損失一點五肌肉量。想要改善肌肉變少所引起的無力失能，就應該補充良好蛋白質。

楊斯涵建議，中老年人每天都應該攝取魚蛋肉等優質蛋白質，每公斤體重每天應該攝取一克蛋白質，以七十公斤男性為例，應該食用七十克蛋白質，每餐至少食用一個手掌大的魚蛋肉食物，三餐均需如此，如果在短時間暴吃大量蛋白質，反而難以吸收。

●牙口差 加強營養補充
至於生病臥床的人對蛋白質的需求更高，每公斤體重每天應該攝取一克至一點五克的蛋白質，尤其是大病初癒的患者，長期臥床，身上幾乎沒有肌肉，必須攝取優質蛋白質，才能幫助肌肉生長。

不過，許多人的牙口不好，咬不動質地較硬的食物，且擔心膽固醇過高，因此不太吃雞肉、鴨肉、豬肉、牛肉。另外有人擔心痛風，也不太敢吃太多豆製品。

楊斯涵建議，牙口不好的中老年人可以考慮營養補充品，以便攝取足夠營養素，以專業配方為首選，並選擇自己喜歡的口味，在食用前，最好請教醫院營養部、醫師和門診衛教護理師。

另外，由於消化功能不好，很多老年人缺乏B6、B12、鐵、鈣、鎂等營養素，建議日常生活中，多吃豆腐、豆乾、芝麻，且多喝牛奶。每天至少一餐食用咖啡色的澱粉食物，例如，糙米、麥片、五穀等尚未精緻的天然食物，平常少吃精緻糖。

營養師楊斯涵提醒，以單一飲食進行減重，很容易缺乏營養，中年以後更應留意。 圖／聯...
營養師楊斯涵提醒，以單一飲食進行減重，很容易缺乏營養，中年以後更應留意。 圖／聯合報系資料庫 提供
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市售營養品百百種 該怎麼選？
目前市售的營養補充品，大致可分為粉狀、錠狀、液體等三種類型，因製程不同，所以形體有所差別，在營養攝取上，幾乎一樣，端看個人的喜好，及生活形態，來選擇適合自己的補充品。

不過，在沖泡粉狀營養補充品時，必須小心，應該先加入溫涼水攪拌均勻之後，再放進熱水。如果倒進熱水，就可能攪拌不均，容易結塊，影響口感。

圖／聯合報系資料庫 提供
圖／聯合報系資料庫 提供
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值得注意的是，如果選擇鐵罐裝，不建議放在冰箱，只要放在室溫環境即可。此外，鐵罐外觀如有凹陷毀損，就不要食用。在食用時，一罐熱量約兩百多大卡，等於是一碗飯的熱量，建議當成正餐，並搭配茶葉蛋、水煮蛋，來補充蛋白質。

楊斯涵指出，像亞培安素這種專業營養補充品含有豐富且均衡的營養配方，提供三大營養素以及二十八種維生素礦物質，也相當適合經常外食、營養攝取不均的年輕上班族，當成是一餐的正餐，再搭配上超商常見的茶碗蒸或無糖豆漿，或是一顆茶葉蛋、水煮蛋，或是一塊雞胸肉，營養滿分。

楊斯涵說，專業營養補充品也相當適合工作忙碌的上班族，隨身攜帶，避免挨餓過久，血糖過低，影響情緒，建議當作正餐的替代品。

針對各階段有營養需求的使用者，亞培提供不同營養產品規格，如：粉狀、液狀、塑膠罐、鐵罐，協助補充營養、維持健康。

※亞培安素為特殊營養品，使用前請諮詢醫師或營養師

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