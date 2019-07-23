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專訪／鄭宗龍年代將開始 林懷民：我的時代已結束

2019-07-23 11:26聯合報 記者何定照╱即時報導

雲門舞者藝術總監林懷民年底將退休，交棒給雲二藝術總監鄭宗龍。他說他的時代已結束，接下來雲門主推鄭宗龍的舞，「這是宗龍的年代的開始」，如此鄭宗龍現在的觀眾，會跟著他到五、六十歲，「雲門接下來一定要這樣走，不然就會老。」

林懷民以鄭宗龍年初頗受歡迎的新舞作《毛月亮》為例，笑說「這怎麼是我編得出來的」，但可以跟這個世代的人有很好的溝通。他說，這個世代偶爾看看《行草三部曲》還可以，但是應該有這個世代的東西出來，「雲門很重要的是一定要面對整個社會、帶動社會，一定要打成一片。」

一般常認為鄭宗龍的舞蹈代表台灣語彙，林懷民說，鄭宗龍有其國際性和現代性，也因為年紀輕，很野也很有野心，會想多方嘗試。他說，其實這並不容易，像《毛月亮》找冰島天團Sigur Rós做音樂，往返過程中也有不少挫折，但雲門因此才會有活力。「我的東西就在一個狀況走，但這樣走就是死。」

林懷民說，他和鄭宗龍會有這樣的差別，是因他是從掙扎、困頓的時代出來，像他至今看到廁所燈沒關都會關掉，習慣改不了，如此就會慢慢長出一個模式，變得很穩。

另個原因是，為了讓雲門運轉平順，他也必須在一個維穩的狀態。像雲門八里排練場2008年大火後，他決定新建雲門劇場，但他知道這樣編舞生命至少少五年，因為要作很多別的事。雲門劇場2015年成立以來，表面上看很平靜，其實他也要做很多別的事，這都有機能的挑戰，讓他決定維持平穩，只用最簡約的材料做到最豐富。

「所有的東西都要有新的活力，一直走也可以，但換新的活力是加法，並不是卡掉。」林懷民說，他過去編的舞，即使是封箱的，要重弄也可以，問題是沒有原來的TEAM（團隊）。

他說，他看近年的葛蘭姆舞團，其實很勉強，因為那些人已經過了，那個時代也過了，現在的舞團就沒法很好地成熟。有時甚至演出時才找舞者來跳一、兩個月，但這樣只剩下一個殼，「簡直像漫畫一樣」。

林懷民說，又像荷蘭舞蹈劇場NDT前藝術總監季里安的舊作若重演，常常是「拍子對、腳都對，kimoji（感受）不一樣」。表面上這些舞是保留了，但如果要真的重現這些舞要花很多時間，因為對身體的要求必須不同。

說著要交棒，林懷民仍大小事都密切關心。在雲門劇場舉辦的淡水畫家李永沱畫展現場，他忽而指著畫框說框不對、應該重換，忽而要工作人員列出可和畫中景色對照的實景表，看著介紹李永沱畫展的影片，又指著說字幕不該壓到畫。也因這樣的追求完美，雲門才能有今日樣貌。

雲門舞集藝術總監林懷民。本報資料照片
雲門舞集藝術總監林懷民。本報資料照片
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即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍。本報資料照片
即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍。本報資料照片
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雲門舞集藝術總監林懷民（左）近年在各場合，都不忘介紹即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭...
雲門舞集藝術總監林懷民（左）近年在各場合，都不忘介紹即將接掌雲門的雲二藝術總監鄭宗龍。記者何定照／攝影
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鄭宗龍林懷民劇場
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