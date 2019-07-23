本周六的演出「為過去畫句點」雲門、雲二將併團

2019-07-23 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



雲門舞集藝術總監林懷民今年底退休，九位資深舞者也將離去。雲門本周六將在台北兩廳院藝文廣場戶外公演，林懷民說，雲門既有樣貌隨著當晚演出《林懷民舞作精選》，將畫下句點，8月開始的工作模式與成員即將與現在不同，「我們要在這個場合，跟廣大的觀眾告別。」

林懷民表示，在戶外公演以他舊作做「過去的結束」後，雲門舞者和來自雲門二、新入雲門的舞者，就要一起排練10月的「雲門舞集Ｘ陶身体劇場」舞展。在這個他為雲門策的最後一個展中，除將由雲門正式首演他只在一個募款晚會初演過的《秋水》，還將與大陸舞團陶身体劇場「交換」編舞家與舞者，有如預告身體的大變動。陶的藝術總監陶冶8月來台。

舞展中，雲門另將演出陶的《12》，陶的舞者則演出即將接掌雲門、雲二藝術總監鄭宗龍的《乘法》。林懷民說，他將三位編舞家作品並列，是希望這個展具有開拓性，而非像個葬禮，好表示雲門在年中戶外公演告別過往後，接下來就迎向開放性、前瞻性。

成立46年的雲門和20年的雲二舞者將合而為一，林懷民說，他將擇期再清楚說明合併事宜。這個新的雲門陣容，明年也將在海外同時巡演林懷民的《微塵》和鄭宗龍的《十三聲》，是舞者合一後首次同時演出前、新任藝術總監舞作，舞者們近日已展開排練。