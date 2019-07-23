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白樓、郵局...雲門李永沱畫展 盡現淡水消失風景

2019-07-23 11:12聯合報 記者何定照╱即時報導

馬偕博士學生嚴清華1875年建的豪宅洋行「白樓」，曾是畫家最愛描繪的淡水名宅，今已煙消；日本政府建的淡水郵便局及港務局，曾以西洋風格著稱，也早不見。雲門劇場藝廊即日起展出淡水畫家李永沱20幅畫，盡現早年淡水文史，雲門舞集藝術總監林懷民說，這些畫非常莊嚴美麗，顯出淡水的精神與尊嚴。

今年冥誕98歲的李永沱，出身淡水望族忠寮李家，早年留日學機械，之後返台任教。他的孫子說，阿公全因家中文具店「瑞德行」倒閉，不想浪費油畫顏料才開始無師自通作畫，50歲才畫完第一幅。沒想到這些原給後代子孫留念、紀念對故鄉真情的畫，成了淡水文史見證。

畫展策展人、也是淡水李家人的古蹟專家李乾朗說，他稱為「堂伯父」的李永沱所繪每個淡水細節都跟現實非常接近。以首幅畫「西窗外黃昏的教堂」來說，從作畫視角可判斷他是從剛改建的家中三樓望出去，將今日已是市定古蹟的淡水教堂（禮拜堂）彩繪玻璃、甚至鐘樓尖塔的Y字型圖樣，都精細捕捉。

李乾朗細數：教堂前方就是李永沱家，位於今真理街與三民街的交點，當年常群聚三輪車載客；往上坡處就是白樓，可惜今已拆掉。畫作左方可依序看到淡水郵便局、港務局，出海口曾有好萊塢來台拍攝電影「聖保羅砲艇」，也可辨別日籍畫家木下靜涯故居乃至今日雲門劇場位置。「鉅細靡遺講出好多故事，讓我們看到過去忽略的淡水，重新神遊一次。」

「南窗外的淡水風景」描繪觀音山全景，李乾朗說，前排建築物最特別的是畫出「文昌號」文具行招牌，但該店和李永沱太太開的「瑞德行」其實是打對台，畫中卻獨獨畫此招牌，留下街景記憶外，另有趣味。

「觀音山下的荷蘭油輪」則記錄淡水的輝煌。李乾朗說，清代的淡水港可停泊千噸輪船，直到日治時期都可停泊大船。該畫雖名荷蘭油輪，但也可能是淡水當時著名的「施合發木材商行」從日本進口松木等的商船。李永沱最後一幅畫「獨坐觀音山的老人」，在彷彿自況對家鄉深情外，也以右邊兩條有「眼睛」的小船為淡水舢舨船留影。

「山水 古厝 洋樓－李永沱畫作展」展至12月29日，9月28日、11月9日各有一場畫作與實景導覽，8月1日雲門官網線上報名。12月21日另有美學家蔣勳與李乾朗「永恆淡水—李永沱的美學意義」講座。

淡水畫家李永沱〈忠寮武舉人的老厝〉，繪於1979年。記者何定照／攝影
淡水畫家李永沱〈忠寮武舉人的老厝〉，繪於1979年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈淡水中學八角塔〉，繪於1983年。記者何定照／攝影
淡水畫家李永沱〈淡水中學八角塔〉，繪於1983年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈淡水河出海口〉，繪於1979年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈南窗外的淡水風景〉，繪於1983年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈西窗外黃昏的教堂〉，繪於1970年。記者何定照／攝影
淡水畫家李永沱〈西窗外黃昏的教堂〉，繪於1970年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈淡水觀音山〉。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈我的忠寮老厝〉，繪於1980年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈觀音山下的荷蘭油輪〉，繪於1971年。記者何定照／攝影
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古蹟專家李乾朗導覽淡水畫家李永沱畫作。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈淡水郵局後的小船〉，繪於1987年。記者何定照／攝影
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淡水畫家李永沱〈被漆成黃色的紅樓〉，繪於1970年。記者何定照／攝影
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淡水教堂荷蘭
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