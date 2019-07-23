推半價優惠大當機 高鐵：前2500名登入未付款皆享優惠

2019-07-23 09:08 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



歡慶台灣高鐵TGo會員人數突破百萬，台灣高鐵公司昨特別針對會員推出車票買一送一的優惠，結果同一時間有太多人上網搶購、系統當機，會員氣炸。台灣高鐵昨緊急宣布，活動期間成功登入的2500位會員，都會享有半價優惠。

台灣高鐵針對會員推出「百萬感動 百萬美好」活動，昨晚22時30分到23時30分限時1小時登入，有機會可以搶得「兩人同行 同享半價」專案車票，等同於買一送一。但昨晚活動一開始，大批民眾搶限量2500組優惠，因系統一直處於當機、忙碌狀態，進不去訂購頁面，即使搶到也無法完成付款訂購。

對此，台灣高鐵表示，將針對活動期間成功登入之前2500位TGo會員，後續另行公布卡號，並主動個別通知會員，將5折券轉入其會員帳戶，確保享有半價優惠權益。

高鐵公司表示，活動只要登入後選好車次，訂位付款就算搶到票，昨系統主要是因為同一時間登入太多人數，因此無法同一時間完成付款，活動期間登入，但是未完成付款的，也會享有同等權益。