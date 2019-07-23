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二十四節氣大暑 彭啟明：午後雷陣雨會稍趨緩

2019-07-23 08:07聯合報 記者雷光涵╱即時報導

今天是二十四節氣中的大暑，天氣風險管理公司總經理彭啟明說，就統計上，北半球這時候的確是最熱的時節，要注意熱傷害及強勁的午後雷陣雨。

昨天雙北都有很旺盛的午後雷陣雨發展，不僅是熱，也受到較高空的冷心壓影響，更增加了大氣的不穩定，短時間的雨量相當驚人，不少測站都時雨量高達90毫米以上，台北市中心的大安森林公園測站觀測到136.5毫米的時雨量，遠超過都市可以承受的雨量宣洩程度。

彭啟明說，今天仍有午後雷陣雨發展機會，但預期不會像昨天那麼猛烈，未來幾天有稍微趨緩的現象。他指出，主要是太平洋高壓稍微增強，午後雷陣雨多靠山區，但周五到周六可能高壓又東退一些，西南風水氣增多，午後雨會增多。

雖然這幾天午後雨將略少一些，但接近中午又會有高溫，彭啟明表示，北部將有機會到35-37度高溫。

中央氣象局說，今天（23日）各地大多還是多雲到晴的天氣，中南部及東半部依舊有局部短暫陣雨或雷雨的可能，主要還是留意午後熱對流發展，特別提醒位在下風處的北臺灣地區，有大雷雨發生的可能，連日降雨，山區也請留意土石鬆動、溪水暴漲等現象。

氣象局說，白天高溫普遍在32度以上，北部地區、中南部近山區及花東縱谷一帶氣溫可達34、35度，紫外線指數也偏高，外出活動請注意防曬並多補充水份。

大台北地區昨午後下起夾帶雷聲的滂沱大雨，一位家長牽著穿上透明雨衣的小娃通過斑馬線...
大台北地區昨午後下起夾帶雷聲的滂沱大雨，一位家長牽著穿上透明雨衣的小娃通過斑馬線。記者侯永全／攝影
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雨量彭啟明高溫紫外線防曬大雷雨
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