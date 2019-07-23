每天兩盒檳榔連吃3年 25歲男子舌癌末期

2019-07-23 07:55 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



25歲男子長期嚼食檳榔，5月時舌頭出現潰瘍，一開始不以為意，但卻不見好轉，最近就醫竟診斷為舌癌末期，目前仍在治療中，醫師表示，舌癌雖然好發於40到60歲，但如常期食用檳榔，其中的致癌物使年輕人也可能發生。

這名患者對醫師表示，因為從事勞力工作，從3年前染上吃檳榔的習慣，不僅工作時吃，下班後也吃，每天至少要吃兩盒、數十顆。在接受手術切除患部、再加上化療、放療，目前仍在治療中，不僅影響容貌、說話也很吃力，讓他悔不當初，「再也不敢吃了」

這名患者今年5月舌頭右側開始出現疼痛感，一開始以為是舌頭潰瘍而已所以未就醫，經過一段時間後，情況不見改善反而疼痛還持續加劇，到安南醫院耳鼻喉科尋求邱怡喬醫師診治，接受口腔黏膜篩檢後，確診為舌癌(鱗狀細胞癌)併頸部轉移，臨床上為第四期也就是最末期。

邱怡喬表示，舌癌好發於40到60歲間男女，若發覺自身有出現2周以上的舌頭潰瘍未好、舌部有硬塊或持續麻木感或出血等狀況，很有可能就是舌癌已經找上了，建議第一時間就應立馬就醫治療以免拖延耽誤病情。

邱怡喬表示，台灣檳榔攤四處林立，台灣嚼檳榔人口高達240萬人以上，病人周先生就是其中之一。據統計，口腔癌患者高達88％有嚼檳榔的習慣，而嚼食檳榔正是造成口腔癌發生率及死亡率居高不下的主因，因為其成分中的「檳榔素」及「檳榔鹼」均具有致癌性。

而另外添加的「荖花」一樣有致癌性物質，由此可見由「石灰」、「荖花」和「檳榔果」所組合而成的檳榔，最易造成口腔癌粘膜病變發生，嚴重時更會惡化成癌細胞，因此建議有嚼食檳榔習慣者，每年都應接受口腔黏膜篩檢，如此可大幅降低死亡率。

邱怡喬指出，口腔癌是泛指發生在口腔之惡性腫瘤的稱呼，以鱗狀細胞癌居多，舌癌為常見口腔癌類型之一，為遠離口腔癌，呼籲民眾應戒菸、戒檳榔和定期口腔黏膜檢查。口腔黏膜檢查不會疼痛，是由醫生目視或觸診口腔黏膜，看有無疑似癌前病變或癌症的病兆，除可早期找到口腔癌外，更重要的是要找出癌前病變並予以適當治療以早期阻斷癌症的發生，減少日後再發生癌前病變與癌症的風險。