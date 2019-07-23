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鈑金工人手腳較常人大 醫師切除腦瘤還他健康

2019-07-23 07:48聯合報 記者黃寅╱即時報導

一名35歲汽車鈑金工人的臉部粗獷，手掌大、手指厚實，甚至連腳都比常人大，台中市大里仁愛醫院內分泌新陳代謝科醫師林文玉懷疑他是肢端肥大症，後來經生長激素檢驗確定，並會診神經外科醫師楊孟寅切除腦腫瘤，才讓患者重拾健康。

林文玉說，這名患者因高血糖症併發酮酸中毒到該院就診，檢查還發現他肝臟、腎臟和胰臟腫大，經再安排腦部核磁共振造影檢查，發現顱底鞍部有顆腫瘤，直徑近3公分，明顯向上壓迫。

楊孟寅說，腫瘤位於眼睛正後方、腦部正中心的蝶鞍部，很接近視神經，所幸是良性，並未轉移且無侵犯性，經用微創手術從鼻孔直接進入於顱底打個洞，約1小時順利切除。

他說，肢端肥大症影響生長激素過高和體內類胰島素生長因子上升，導致體內組織腫大，可能發生血糖控制不易、心臟衰竭和高血壓等症狀；大部分可以手術切除者，如果擔心其位置影響無法切除乾淨，可再用皮下注射體抑素予以控制。

不過，還是必須依病患不同狀況來評估治療方法，這名患者即是由內外科醫師聯手治療成功的病例。至於腦下垂體腦瘤很常見，若民眾有身體外觀改變症狀，建議盡速到新陳代謝科或神經外科檢查。

林文玉指出，肢端肥大症無法預防，肇因於人體的生長板關閉後生長激素仍過度分泌，最初症狀是手部和足部變大、鞋子號碼加大、前額、下巴和鼻子會變得更突出，其他症狀包括：關節疼痛、皮膚增厚、聲音變低沉、頭痛及視力變差。

若發生在生長板尚未癒合前，可能會長高達200公分以上，稱為「巨人症」；若發生在成年後，因生長板已癒合，身高不會明顯長高，肢端會變得更粗大厚實，肝臟、腎臟和胰臟也會腫大。

該名鈑金工人的手腳明顯較常人大。圖／大里仁愛醫院提供
該名鈑金工人的手腳明顯較常人大。圖／大里仁愛醫院提供
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台中市大里仁愛醫院醫師林文玉（左）和楊孟寅。圖／大里仁愛醫院提供
台中市大里仁愛醫院醫師林文玉（左）和楊孟寅。圖／大里仁愛醫院提供
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患者腫瘤醫師
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