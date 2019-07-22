蘭陽博物館地震展開幕 設體驗屋重現921地震情境

2019-07-22 22:50 聯合報 記者 聯合報 記者 潘乃欣 ╱即時報導



宜蘭縣蘭陽博物館「震守家園：民生公共物聯網」主題展今開幕，展期共兩個月，展出科普活動與動、靜態展示，宣導「民生公共物聯網」在地震防災方面的成果。主辦單位表示，展內設「地震體驗模擬器」，重現921大地震時的實際情境，並呈現出有無「複合式地震速報」系統的差異，讓參觀民眾感受科技的進步。

展覽主辦單位民生公共物聯網推動小組表示，目前科技仍無法有效預測地震何時來臨，但藉由地震波傳遞的特性，當破壞力較小、傳遞速度較快的P波來臨時，偵測後立即發佈警訊，讓人們可以在破壞力較大的S波到達前，進行緊急避難與相關因應作為。短短數秒鐘的時間，很可能就是生與死的差別。「震守家園 民生公共物聯網」主題展中展出中央氣象局與國研院國震中心分進合擊所提供的「複合式地震速報」系統，這套系統可以在強烈震波來臨前，提早數秒到數10秒，透過手機簡訊、警報接收機燈光、聲音、電子看板等多元方式告知，即時提供民眾防震應變。