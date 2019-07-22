蘭陽博物館地震展開幕 設體驗屋重現921地震情境
宜蘭縣蘭陽博物館「震守家園：民生公共物聯網」主題展今開幕，展期共兩個月，展出科普活動與動、靜態展示，宣導「民生公共物聯網」在地震防災方面的成果。主辦單位表示，展內設「地震體驗模擬器」，重現921大地震時的實際情境，並呈現出有無「複合式地震速報」系統的差異，讓參觀民眾感受科技的進步。
展覽主辦單位民生公共物聯網推動小組表示，目前科技仍無法有效預測地震何時來臨，但藉由地震波傳遞的特性，當破壞力較小、傳遞速度較快的P波來臨時，偵測後立即發佈警訊，讓人們可以在破壞力較大的S波到達前，進行緊急避難與相關因應作為。短短數秒鐘的時間，很可能就是生與死的差別。「震守家園 民生公共物聯網」主題展中展出中央氣象局與國研院國震中心分進合擊所提供的「複合式地震速報」系統，這套系統可以在強烈震波來臨前，提早數秒到數10秒，透過手機簡訊、警報接收機燈光、聲音、電子看板等多元方式告知，即時提供民眾防震應變。
民生公共物聯網推動小組說，台灣地震頻繁，規模6以上的中大規模地震，約有七成發生在台灣東部海域。中央氣象局近年來積極建置宜蘭花蓮連結至屏東外海的海底地震海嘯觀測系統，舖設約695公里的光纖海纜，並新增6座地震海嘯觀測站，強化地震速報功能。海纜觀測系統在本次主題展中將以模型方式呈現，包括海域電纜式海底地震儀模型、海底纜線模型（雙鎧、單鎧、輕型遮蔽）、台灣海域地震及海嘯觀測系統路線模型。
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