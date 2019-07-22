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對流雲系發展旺盛 注意強降雨

2019-07-22 18:47聯合報系攝影中心 記者侯永全╱即時報導

本周起西南風逐漸減弱，但北部上空水氣仍多，午後對流雲系發展旺盛，大台北地區今天午後下起夾帶雷聲的滂沱大雨，強降雨造成台北部分地區嚴重淹水，導致數輛車子拋錨。

本周天氣雖較上周穩定，不過北部及苗栗地區有局部大雨或豪雨發生的機率，中部南部與東部地區也會有局部大雨，低窪地區慎防淹水。氣溫方面，全台各地白天高溫炎熱，紫外線達到過量等級，中南部高溫達33-34度，北部則上看36度左右，提醒民眾多補充水分，以免中暑。

午後對流雲系發展旺盛，大台北地區午後下起夾帶雷聲的滂沱大雨，暮色中一位家長牽著穿...
午後對流雲系發展旺盛，大台北地區午後下起夾帶雷聲的滂沱大雨，暮色中一位家長牽著穿上透明雨衣的小娃穿越馬路。記者侯永全／攝影
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大台北地區午後下起豪雨，未帶雨具的民眾被大雨淋的全身濕透。記者侯永全／攝影
大台北地區午後下起豪雨，未帶雨具的民眾被大雨淋的全身濕透。記者侯永全／攝影
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高溫淹水紫外線
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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