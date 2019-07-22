普悠瑪翻車意外全台最大彎 交通部6億改善彎道並遷站

2019-07-22 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 戴永華 ╱即時報導



去年發生普悠瑪翻車意外的新馬車站大彎道，曲率半徑306公尺，堪稱「全台最彎彎道」，經立委陳歐珀與地方向台鐵局爭取，中央同意補助改善彎道及遷移車站，包括規劃設計及工程總經費6億元，預計112年10月完工。

台鐵普悠瑪列車去年10月21日在進入宜蘭新馬站前，經過一處大彎道時出軌翻覆，釀成18死267傷慘劇，當時除了車速問題，大彎道也被認為造成翻車意外的原因之一，在翻車意外發生後，地方疾呼要求改善截彎取直。

此案因為牽涉新馬車站必須往北遷站1.5公里，工程相對較為複雜，原本並未納入中央的鐵路彎道改善，經立委陳歐珀向台鐵爭取「新馬站彎道改善案」，報到交通部核定補助6億元，該工程正進入規劃設計階段，預計規劃完成後，明年中辦理工程發包。

包括規劃設計與工程總經費約6億元，改善範圍從武荖坑橋北端至蘇澳新站，彎道半徑將從306公尺調整為500公尺，同時也要遷移新馬車站。