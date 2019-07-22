嘉縣A型流感較去年多 籲多洗手戴口罩防範

2019-07-22 19:10 中央社 嘉義縣22日電



台中榮總嘉義分院日前發生A型流感群聚，統計指嘉義縣今年A型流感確診個案較去年同期多，衛生局呼籲民眾落實洗手咳嗽禮節，出現上呼吸道症狀應及早就醫，降低流感傳播風險。

嘉義縣衛生局副局長趙紋華今天表示，台中榮民總醫院嘉義分院發生A型流感群聚，7月8日第一波有9人發病、10人預防性投藥，已結案；7月13日第二波有18人發病、48人預防性投藥，目前未再有新增個案。

趙紋華指出，據疾病管制署資料，今年至7月20日全國通報流感併發重症共有1953例，確診1157例、死亡153例，主要以A型流感為主。嘉義縣已通報63例，確診38例，較去年同期增加21例，其中26例為A型H1、11例為A型H3及1例B型，其中死亡2例均為A型H1。

衛生局表示，最近校園及醫療院所等特定區域有A型流感群聚感染發生，代表疫情仍在流行，民眾不可輕忽。民眾若出現上呼吸道症狀時，應配戴口罩，避免到人多聚集的地方，也不要到醫院探訪病人。若有發燒、合併咳嗽等類流感症狀，應就醫休息，待痊癒後再上學或探視親人，降低流感傳播風險。

嘉義縣衛生局長祝年豐指出，學校、長照服務機構及矯正機關等公共場所，應加強訪客管理規範，若發生單一個案時，要落實體溫監測、環境消毒及洗手等措施。若疑似有傳染病群聚事件時，應立即通報地方衛生主管機關及早介入。