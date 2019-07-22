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為母則強 毒癮少女為孩子重回人生正軌

2019-07-22 17:47中央社 台北22日電

少女小雨（化名）從小和吸毒母親一同生活，15歲便染上毒癮，直到18歲意外懷孕，喚醒她對正常家庭的渴望，她決定脫離原生家庭，為了孩子努力戒毒、工作，如今重回人生正軌。

台灣照顧管理協會理事長張淑慧今天受訪時表示，海洛因成癮孕婦處於社經弱勢的比例偏高，按過去統計，約有69.6%失業、36.9%未婚，這些孕婦從小在弱勢、高風險家庭中長大，多數都渴望有個正常、健全的家庭，腹中孩子就是她們的希望。

然而，毒蟲社群中總有錯誤傳聞，讓懷孕的毒癮孕婦誤以為只要就醫、尋求協助，就會被警察逮捕，孩子也會因此被安置，即便鼓起勇氣就醫，也經常因外界對毒癮者的歧視而飽受打擊。

張淑慧說，她就曾遇過多名毒癮孕婦就醫產檢時，醫師劈頭就問：「要不要流產？」或質疑「孩子生下來，妳養得起嗎？」讓她們畏懼就醫，索性不再產檢、封閉自己，再也不尋求外界協助。

實際上，懷孕是毒癮婦女重回正軌的最佳介入時機，許多孕婦為了孩子，開始有了戒毒的念頭。

張淑慧說，她就曾遇過一名18歲少女小雨（化名），從小在單親家庭長大，媽媽吸毒多年，她15歲時也因男友餵毒染上毒癮，多次懷孕又墮胎，直到18歲那年她再次懷孕，喚醒她對正常家庭的渴望，決定把孩子生下來。

正因家庭不健全，該名少女從小就渴望能有個正常的家庭，在社工協助下，她脫離原生家庭到外頭租房子、學習美甲技能，順利生下孩子，「不要和媽媽一樣成為毒蟲」的信念堅持她一路戒毒，如今已重拾正常人生。

國家衛生研究院神經與醫學研究中心研究團隊近年針對海洛因成癮的孕婦進行分析，參與研究的國衛院合聘研究員陳娟瑜表示，從醫學角度來看，海洛因成癮被視為精神疾病的一種，可以美沙冬、丁基原啡因等藥物來治療，若海洛因成癮者又懷孕，恐導致寶寶早產、低出生體重等問題。

根據統計，2004年到2013年間，共有1284名海洛因成癮孕婦曾尋求醫療協助，生下約1700個寶寶；進一步研究發現，國健署提供10次公費產檢當中，海洛因成癮的孕婦僅使用5.3次，其中更有約20%從未做過產檢。

研究發現，海洛因成癮者如果在產前進行美沙冬替代療法，產檢利用率將能提高約8%，若藥癮配偶能一起加入治療，產檢利用率則可進一步提升到18%。

衛福部心理及口腔健康司司長諶立中呼籲社會放下對毒癮者的偏見和標籤，給予有毒癮的孕婦更多協助和包容，給予友善的就醫環境，讓她們有機會擁有正常的家庭。

孕婦懷孕戒毒
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