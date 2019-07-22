午後暴雨 北市府緊急開設災害應變中心

2019-07-22 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市今天下午下暴雨。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

受到對流雲系發展旺盛影響，台北市下午下暴雨，為了避免淹水事件發生，台北市災害應變中心強化開設運作，工務，警察，環保，民政，媒事組已派員進駐市災害應變中心協助應變，各區公所也成立緊急應變小組。

北市府提醒，目前雨勢集中在市區中心偏西南側(大安、信義、中正、萬華、中山區)，大安森林公園半小時雨量近百毫米，預估強降雨30分鐘內仍將持續。目前大安森林公園、長安國小一帶已有較大面積的積淹水，呼籲駕駛人在大雷雨中務必注意行車安全。