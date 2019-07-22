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大太陽高溫 眼睛曝露過量紫外線小心急性角膜灼傷

2019-07-22 14:49聯合報 記者鄭國樑╱即時報導

夏季天氣高溫炎熱，外出活動除了做好防曬，別忽略眼睛其實也需要防曬。聯新國際醫院眼科主任張文瑞提醒，眼睛長時間曝露在過量的紫外線中，短時間內可能會造成急性紫外線角膜灼傷，日積月累容易引起黃斑部病變、視網膜病變及白內障，甚至會有失明風險。

張文瑞表示，眼睛沒有做防曬，就可能不知不覺造成傷害，長期下來會影響眼睛健康，造成視力提早老化。太陽光的紫外線具有穿透力，雖然眼睛角膜及水晶體具有隔絕效果，但長時間累積，還是可能造成黃斑部病變，眼睛在沒有保護措施的情況下，曝露過量紫外線，可能造成眼睛最外層的角膜破皮、剝落，發生紅腫、疼痛、流淚的症狀，視力會受影響。

張文瑞說，長期間在海邊或雪地活動，更要特別注意眼睛防曬，一位年輕人因為「急性紫外線角膜灼傷」半夜掛急診，患者白天在海邊衝浪，眼角膜因為長時間受到陽光反射而曬傷，雖然當下感受不明顯，到了晚上感覺眼睛異常刺痛、畏光、流眼淚，疼痛不已。

除了立即的傷害，過量的紫外線量持續累積，對眼睛內部可能進一步使水晶體變得混濁，造成白內障，紫外線再往內部侵犯，可能造成黃斑部發生病變，影響視力嚴重減退。

預防紫外線對眼睛的傷害，最直接的方式就是避免陽光照射到眼睛，對於光線比較敏感或是有眼睛疾病的民眾，到戶外可以配戴有帽緣的帽子和太陽眼鏡，即使沒有太陽的陰天或樹蔭下仍有紫外線，仍應多注意。

聯新國際醫院表示，太陽眼鏡的選購，不是鏡片顏色越深就越好越有效，最好選擇透光率在40%以下，且有經濟部標準檢驗局合格標章認證，品質和效果才有保障。

眼睛如果因為日照而感覺不適，建議可以多閉眼休息、涼敷、滴人工淚液。平時可以多吃蔬菜水果，補充維生素C、E以及葉黃素，來幫助抗氧化。

聯新國際醫院主任張文瑞提醒，眼睛在沒有保護措施的情況下，曝露過量紫外線很危險。圖...
聯新國際醫院主任張文瑞提醒，眼睛在沒有保護措施的情況下，曝露過量紫外線很危險。圖／聯新國際醫院提供
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紫外線防曬視力
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