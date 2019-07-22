她的身體不快樂 20至39歲女性腸躁症比率高

2019-07-22 14:35 聯合報 記者 聯合報 記者 簡浩正 ╱即時報導



保持身心愉悅，有時也是影響身體健康的因素之一。32歲的小珍（化名）因工作壓力大加上蔬果吃得少，一周多才大便一次，但自己卻不覺得有問題，在朋友建議下才就醫，檢查發現為便秘型腸躁症，經藥物治療後改善。

據董氏基金會2013與2016年針對2136位民眾所做「身體快樂指數調查」結果，女性整體身體快樂指數分數為61.2分，較男性65.1分不快樂，且20至39歲女性每2人就有1人身體不快樂；進一步分析發現，該族群常蔬果吃不夠，晚餐太晚吃或有吃宵夜的習慣，睡太少、運動量不足、便秘，稱為夜崩女，具腸躁症的風險因子，可能為準便秘型腸躁症患者。

此外，若與其他年齡層比較，20至39歲女性蔬果攝取不足情況也較嚴重，每日僅攝取約1.7份蔬菜及1.2份水果，與至少3份蔬菜及2份水果的目標相距甚遠。

北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博表示，研究指出，腸躁症常見於40歲以下的年輕族群，且女性多於男性；如歐美國家罹患腸躁症的女男比為2：1，亞洲國家約為1.8：1。而據北榮早期所做研究顯示，台灣腸躁症盛行率約為22.1%，其中20至39歲女性的患病率為29.5%，確實比其他年齡層高。

王彥博說，腸躁症症狀分為腹瀉型、便秘型及混合型，除了腸胃症狀外，也可能出現頭暈、疲倦、肌肉痛等症狀；而罹患腸躁症的原因很多，壓力是因素之一。據《神經胃腸病學與運動學雜誌》指出，心理壓力上升也會增加腸躁症的患病率；也有其他研究發現，都會區腸躁症盛行率明顯較高，反映出都市生活的高度壓力影響著居民的腸胃道健康。

王彥博表示，夜崩女生活型態與罹患腸躁症的高風險因子相符，如運動量少、蔬果攝取少、生活壓力大、多糖飲食、有抽菸習慣等，都可能讓夜崩女成為準便祕型腸躁症患者，如上述他收治的小珍，就是工作壓力太大所致，經藥物治療後改善

王彥博說，一般來說民眾大便次數應在一天三次或至少三天一次間，若少於此數字或大便過硬、如羊大便般顆粒狀時，就要留意可能是腸躁症。他建議每日應至少攝取25至31克膳食纖維外，保持規律運動習慣、培養每日固定時間便意，皆有助於排便與舒緩便祕症狀。