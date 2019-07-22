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她的身體不快樂 20至39歲女性腸躁症比率高

2019-07-22 14:35聯合報 記者簡浩正╱即時報導

保持身心愉悅，有時也是影響身體健康的因素之一。32歲的小珍（化名）因工作壓力大加上蔬果吃得少，一周多才大便一次，但自己卻不覺得有問題，在朋友建議下才就醫，檢查發現為便秘型腸躁症，經藥物治療後改善。

據董氏基金會2013與2016年針對2136位民眾所做「身體快樂指數調查」結果，女性整體身體快樂指數分數為61.2分，較男性65.1分不快樂，且20至39歲女性每2人就有1人身體不快樂；進一步分析發現，該族群常蔬果吃不夠，晚餐太晚吃或有吃宵夜的習慣，睡太少、運動量不足、便秘，稱為夜崩女，具腸躁症的風險因子，可能為準便秘型腸躁症患者

此外，若與其他年齡層比較，20至39歲女性蔬果攝取不足情況也較嚴重，每日僅攝取約1.7份蔬菜及1.2份水果，與至少3份蔬菜及2份水果的目標相距甚遠。

北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博表示，研究指出，腸躁症常見於40歲以下的年輕族群，且女性多於男性；如歐美國家罹患腸躁症的女男比為2：1，亞洲國家約為1.8：1。而據北榮早期所做研究顯示，台灣腸躁症盛行率約為22.1%，其中20至39歲女性的患病率為29.5%，確實比其他年齡層高。 

王彥博說，腸躁症症狀分為腹瀉型、便秘型及混合型，除了腸胃症狀外，也可能出現頭暈、疲倦、肌肉痛等症狀；而罹患腸躁症的原因很多，壓力是因素之一。據《神經胃腸病學與運動學雜誌》指出，心理壓力上升也會增加腸躁症的患病率；也有其他研究發現，都會區腸躁症盛行率明顯較高，反映出都市生活的高度壓力影響著居民的腸胃道健康。

王彥博表示，夜崩女生活型態與罹患腸躁症的高風險因子相符，如運動量少、蔬果攝取少、生活壓力大、多糖飲食、有抽菸習慣等，都可能讓夜崩女成為準便祕型腸躁症患者，如上述他收治的小珍，就是工作壓力太大所致，經藥物治療後改善

 

王彥博說，一般來說民眾大便次數應在一天三次或至少三天一次間，若少於此數字或大便過硬、如羊大便般顆粒狀時，就要留意可能是腸躁症。他建議每日應至少攝取25至31克膳食纖維外，保持規律運動習慣、培養每日固定時間便意，皆有助於排便與舒緩便祕症狀。

董氏基金會營養師莫雅淳也建議，要改善便祕型腸躁症或慢性便祕，應攝取足量蔬果、三餐定時不熬夜，每日至少應攝取3份蔬菜、2份水果，盡量選擇富含膳食纖維、維生素C、酵素的水果如奇異果、木瓜等，取代高油高糖點心，減低腸躁症的發生。

北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博（右二）與董氏基金會齊呼籲，應多攝取蔬果、...
北榮內視鏡診斷暨治療中心主治醫師王彥博（右二）與董氏基金會齊呼籲，應多攝取蔬果、保持規律運動習慣、培養每日固定時間便意，皆有助於排便與舒緩便祕症狀。記者簡浩正／攝影
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董氏基金會營養師莫雅淳建議，要改善便祕型腸躁症或慢性便祕，應三餐定時不熬夜，選對...
董氏基金會營養師莫雅淳建議，要改善便祕型腸躁症或慢性便祕，應三餐定時不熬夜，選對水果如奇異果、木瓜等如富含膳食纖維、維生素C，取代高油高糖點心，減低腸躁症的發生。記者簡浩正／攝影
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