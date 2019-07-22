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防治登革熱 台南巴克禮公園休園2週

2019-07-22 14:53中央社 記者楊思瑞台南22日電

台南市登革熱防疫人員上午進行東區巴克禮公園噴藥防治，公園並將從即日起封閉兩周。圖...
台南市登革熱防疫人員上午進行東區巴克禮公園噴藥防治，公園並將從即日起封閉兩周。圖／衛生局提供
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台南市政府登革熱防治中心今天宣布，昨天確診新增2例本土登革熱病例為一對父女，因兩人平時會至東區巴克禮公園活動，市府今天起管制民眾進入公園2週，進行防治工作。

台南市登革熱防治中心指出，今年台南市本土登革熱個案至今累積14例。昨天確診的個案為70餘歲的男子、及他40餘歲的女兒，同住的還有其他4名家人。女性個案的丈夫於16日出現頭暈、發燒、出疹等症狀就醫採檢，結果尚待第2次採檢研判，另外3人尚未出現疑似症狀。

台南市登革熱防治中心指出，因個案活動地為東區崇明里的住處及巴克禮公園。除了在巴克禮公園實施化學防治，巴克禮公園今天起至8月4日休園2星期，所有出入口會放置三角錐及圍起黃色警戒線，並有保全人員勸導，禁止所有民眾進入，園區周圍也會插置紅色警戒區旗幟，提醒民眾注意。

台南市長黃偉哲上午受訪時表示，新增的兩例是一個家庭群聚，有高度的集中性，對此相當戒慎、恐懼。也許針對巴克禮公園附近要再做一次全面的孳清工作，因為在防疫初期，寧願料敵從寬，該封園就封園。

台南市衛生局指出，休園期間若有民眾擅自闖入，將依傳染病防治法第37條第1項第2款「管制特定場所之出入」，違反者處以新台幣6萬元以上、30萬元以下罰鍰。將由工務局直接告發，衛生局開裁處書。

登革熱東區發燒傳染病
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