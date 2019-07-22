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馬偕醫院首設禁菸鈴 宣導戒菸「按一下」就好

2019-07-22 13:37聯合報 記者鄧桂芬╱即時報導

馬偕紀念醫院為我國的無菸醫院之一，但急診外的花圃區仍會有吸菸者集結，派員勸導禁菸總是難免有口角。為減少衝突，馬偕設計全國首創的「勸導禁菸鈴」，只要民眾看到有人吸菸，即可「按一下」啟動自動廣播勸導，提醒民眾請勿吸菸，若有戒菸需求則可至戒菸門診求助。

馬偕醫院今天上午舉行戒菸周活動，包括台北市衛生局副局長李碧慧、中山區健康服務中心主任林柳吟、大同區健康服務中心廖秀媛主任等人均受邀出席，以「菸不上身、健康一生」為口號，共同宣導推廣無菸醫院。

馬偕醫院家庭醫學科主任詹欣隆指出，該院對戒菸防治宣導不遺餘力，但急診外花圃區常有吸菸者集結，雖是戶外空間，但仍為該院的禁菸範圍。每逢宣導禁菸及戒菸，難免會和民眾有口角摩擦或衝突。

詹欣隆說，只派稽核小組去撿菸蒂，或是口頭宣導吸菸者戒菸都不是好辦法，持續廣播宣導也可能因聽久了而形同麻痺。為主動出擊，並增加戒菸效果及維護院區無菸環境，才想到要設計「勸導禁菸鈴」。

「勸導禁菸鈴」目前設置二處，分別在急診六角亭外，距離吸菸熱點約約20公尺處及花圃區走道。當按鈴之後，廣播即會提醒：「院區紅線範圍內皆屬禁菸區，違者將依菸害防治法規定，最高處以新台幣1萬元罰鍰」等語。

詹欣隆表示，為了解禁菸鈴的施行作法與落實戒菸宣導改善，其按鈴時間點、次數等後端數據資料，未來也將進行分析檢討或改善，以便於後續戒菸活動設計及策略宣導改善的方向參考。

馬偕醫院副院長洪大川表示，據世界衛生組織資料顯示，全球平均每15秒就會有一人因吸菸或因菸害而死亡，顯見戒菸已是全球性的議題。呼籲有意戒菸還給自己健康的民眾，可以利用「戒菸門診」，幫助自己重新找回健康人生。

馬偕醫院宣導無菸醫院並推動勸導禁菸鈴，自左至右分別為癌症中心主任張義芳、家庭醫學...
馬偕醫院宣導無菸醫院並推動勸導禁菸鈴，自左至右分別為癌症中心主任張義芳、家庭醫學科主任詹欣隆、馬偕兒童醫院院長李宏昌、馬偕醫院副院長洪大川、副院長陳治平、副院長葉宏一、及副院長劉明義。 圖/馬偕醫院提供
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馬偕醫院今推動戒菸周活動，由醫師為民眾進行宣導教育。 圖/馬偕醫院提供
馬偕醫院今推動戒菸周活動，由醫師為民眾進行宣導教育。 圖/馬偕醫院提供
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戒菸禁菸馬偕醫院
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