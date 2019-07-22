馬偕醫院首設禁菸鈴 宣導戒菸「按一下」就好

2019-07-22 13:37 聯合報 記者 聯合報 記者 鄧桂芬 ╱即時報導



馬偕紀念醫院為我國的無菸醫院之一，但急診外的花圃區仍會有吸菸者集結，派員勸導禁菸總是難免有口角。為減少衝突，馬偕設計全國首創的「勸導禁菸鈴」，只要民眾看到有人吸菸，即可「按一下」啟動自動廣播勸導，提醒民眾請勿吸菸，若有戒菸需求則可至戒菸門診求助。

馬偕醫院今天上午舉行戒菸周活動，包括台北市衛生局副局長李碧慧、中山區健康服務中心主任林柳吟、大同區健康服務中心廖秀媛主任等人均受邀出席，以「菸不上身、健康一生」為口號，共同宣導推廣無菸醫院。

馬偕醫院家庭醫學科主任詹欣隆指出，該院對戒菸防治宣導不遺餘力，但急診外花圃區常有吸菸者集結，雖是戶外空間，但仍為該院的禁菸範圍。每逢宣導禁菸及戒菸，難免會和民眾有口角摩擦或衝突。

詹欣隆說，只派稽核小組去撿菸蒂，或是口頭宣導吸菸者戒菸都不是好辦法，持續廣播宣導也可能因聽久了而形同麻痺。為主動出擊，並增加戒菸效果及維護院區無菸環境，才想到要設計「勸導禁菸鈴」。

「勸導禁菸鈴」目前設置二處，分別在急診六角亭外，距離吸菸熱點約約20公尺處及花圃區走道。當按鈴之後，廣播即會提醒：「院區紅線範圍內皆屬禁菸區，違者將依菸害防治法規定，最高處以新台幣1萬元罰鍰」等語。

詹欣隆表示，為了解禁菸鈴的施行作法與落實戒菸宣導改善，其按鈴時間點、次數等後端數據資料，未來也將進行分析檢討或改善，以便於後續戒菸活動設計及策略宣導改善的方向參考。