基因造成拖延症？ 報告：只影響女性

2019-07-22 14:32 台灣醒報 記者郭詠琳╱台北報導



研究發現，酪氨酸羥基因會影響多巴胺濃度，可能是影響女性產生拖延症的因素。（Photo on Wikipedia Commons under CC license） 分享 facebook

拖延症是基因決定，還是個性的一部份？德國研究發現，酪氨酸羥基因可能是發生拖延行為的重要關鍵，因為該基因會影響多巴胺濃度，造成認知彈性差異。此外，雌激素也可能影響女性拖延的行為。然而，學者指出，此研究結果只適用女性，尚未能在男性受測者中找到基因與拖延症的關聯。

據《Medical News Daily》報導，德國德累斯頓工業大學研究發現拖延症由基因決定，46％的拖延行為跟人體基因有關。其實2018年就有學者在《心理科學》期刊發布，容易拖延的人通常擁有較大的杏仁核（判斷物體與情緒反應重要的腦內中樞）。

最新研究則著重在測試受測者體內的酪氨酸羥基因（TH gene），這條基因會影響多巴胺濃度，而多巴胺則具掌握腦內獎勵機制、情緒、記憶力等功能。《24/7 Wall Street》報導，研究計畫主持人甄克說明多巴胺濃度也會影響「認知彈性」，認知彈性較好的個體可以多功能處理事情，較差者則會產生延遲症狀。

學者要求278名健康男性與女性填寫問卷，並研究他們的生理機構。結果則顯示，帶有酪氨酸羥TH基因的女性比較有可能拖延，她們腦內的多巴胺濃度也比較高。此外，團隊也深入研究和酪氨酸羥基因相關的傳遞介質，發現拖延症可能也跟雌激素有關。甄克總結：「女性拖延的原因可能是雌激素影響多巴胺濃度分泌」。

甄克指出，研究結果只能適用女性，學者在尚未找到男性酪氨酸羥基因與拖延行為的關聯。團隊的其中一位學者舒特也表示，若要進一步研究女性拖延症產生原因，需要更深入調查月經週期與雌激素分泌的變化。

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