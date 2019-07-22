Uber Eats、Foodpanda的合作餐飲 八成有食安風險

2019-07-22 13:00 聯合報 記者 聯合報 記者 章凱閎 ╱即時報導



行政院消保處首度檢驗抽查國內線上送餐App餐飲業者，發現26家餐廳僅5家合格，不合格率達八成，包括餐廳蔬菜被檢測出有20項農藥殘留、餐廳內大量蟑螂亂竄，還有業者食材過期10年還繼續使用。

近來美食外送App正夯，但便捷美食卻有食安隱憂。消保處今年5月與台北市、新北市、桃園市、新竹縣、台中市及高雄市等6縣市消保官及衛生機關，對所轄26家業者廚房的「食材衛生結果」及「廚房衛生管理」進行抽驗及查核，這些業者合作對象包含Uber Eats、Foodpanda、有無外送。

在食材衛生安全項目，雞蛋抽驗12件全數合格，蔬菜抽驗20件裡有2件農藥殘留超標。在廚房環境衛生管理項目中，「廚房環境衛生」查核26家有20家不合格，「食材貯存及使用項目」有6家食材逾期。總計26家業者中，僅5家完全合格。

消保處表示，新北市板橋區廣香龍華樓餐廳在「環境衛生」、「逾期食材」及「蔬菜檢測標準」3項都不合格，且逾期食材高達6項；蔬菜也含有9項農樣殘留，且甜椒不合格標準超標28倍。台北市中山區天下麵，在蔬菜檢測中，發現一根蔥有20項農藥殘留，其中3項還是不能使用的農藥。

高雄苓雅區黃鶴樓在20項衛生檢查有12項不合格，稽查人員在廚房發現一整群蟑螂亂竄。桃園市豐瑤川菜館在20項衛生檢查有9項不合格，稽查人員發現，部分食材在2010年就已到期，業者卻到現在還在使用，籲業者注易衛生安全及衛生標準。

食藥署提醒，消費者購買時要按照「看」、「查」、「慎」、「取」四步驟，看餐廳是否有食品登錄，查詢餐廳詳細資料、評價，下單前看清楚產品內容，最後取一定要確認包裝完整。