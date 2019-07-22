中信金看好「中部」市場！蓋頂級商辦半年進駐率突破5成

2019-07-22 12:51 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ╱即時報導



近期全台商辦租賃需求量增加，以台北市為例，空置率下探至4%，中部地區不惶多讓，去年新落成「中信金控臺中金融大樓」位於台中七期精華區，半年內進駐率突破5成，此波風潮帶動整體台中頂級商辦租金微幅上揚，增幅約 1.7%，實際成交租金上看「千元」大關。業者進一步分析，選擇頂級商辦客群以線上服務業者、軟體科技業及銀行保險業為主，亦不少出現二代接班傳產。

2018年七期市政商圈一整年辦公租賃去化面積達1.7萬坪，高力國際投資部執行董事黃正忠分享，因應未來趨勢，部分傳產積極轉型進駐市區，租賃空間需求多半落在100~500坪不等，目前「中信金控臺中金融大樓」進駐業者包括中信金控集團中國信託、中信證券、台灣人壽、勤業眾信台中分所、愛齊科技和優策資訊等。

「中信金控臺中金融大樓」地理位置極佳，坐落台中惠中路一段與市政北七路口，正對市政公園，景觀開闊無遮掩，室內配置專屬VIP電梯，高樓層14、15樓規畫10間、近7百坪會議空間，提供給租戶及七期企業開會使用。中信金控臺中金融大樓為台中唯一FinTech辦公大樓，館內所有保全及監管系統皆設有SSI加密系統，安全有保障。