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台南首起登革熱家庭群聚 2人感染

2019-07-22 14:29聯合晚報 記者簡浩正／台北報導

台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。 圖／衛生局提供
台南市登革熱防疫人員上午進行東區崇明里內社區公園噴藥防治。 圖／衛生局提供
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衛福部疾病管制署公布台南新確診兩例本土登革熱病例，為東區崇明里70歲男性與40多歲女性，兩人為同住家人，活動範圍都曾在巴克禮公園，這是今年台南登革熱首起家庭群聚個案。

疾管署副署長莊人祥表示，這兩名個案近期無出國史，70歲男性7月21日就醫時，因NS1陽性通報，40多歲女性雖有疑似症狀，但未就醫，衛生單位進行接觸者採檢時，因NS1陽性通報，後均確診感染登革病毒第二型。其他同住者中，還有一人出現疑似症狀，目前需進行二採以確認是否感染。

莊人祥說，兩名個案平時活動地除東區崇明里住家外，包含東區巴克禮公園、和平里、崇德市場、東菜市場等地，與中西區開山里有段距離。但與兩天前感染登革熱第二型的東區忠孝里60多歲男性，活動範圍也在巴克禮公園具地緣相關，研判兩人可能於東區崇明里、巴克禮公園周邊感染。

防疫人員已在20日前往公園加強化學防治外，昨天至確診個案住家放置噴霧罐，清除住家與活動地周邊孳生源。

截至目前，國內累計58例本土登革熱病例，高雄市44例中包含三民區36例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例。台南市14例，含東區5例、中西區4例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例。另有227例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

登革熱衛福部
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