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化療患者手足脹痛 中醫建議內服外用改善

2019-07-22 12:32中央社 台南22日電

手足症候群患者應避免食用燒烤、辛辣刺激性食物，使症狀獲得改善。圖／報系資料庫
手足症候群患者應避免食用燒烤、辛辣刺激性食物，使症狀獲得改善。圖／報系資料庫
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部分癌症患者接受化療後，手及腳趾會出現皮膚紅腫脹痛、脫皮裂開、小水泡及劇烈疼痛感等手足症候群。中醫師指出，可以中藥內服外用雙管齊下方式，使症狀獲得改善。

台南市立醫院中醫部醫師郭祐睿今天受訪時表示，曾收治一名56歲的乳癌患者，在第一次化療後就出現手足症候群症狀；到了第3次化療後情況更嚴重，讓患者相當痛苦。患者在接受中藥內服、外用治療兩週後，手腳紅腫疼痛程度減輕，脫皮癒合速度加快；第4次化療後，手足症候群症狀明顯減少。

郭祐睿表示，手足症候群被中醫歸類為「藥毒」，是因為化療或標靶藥的藥毒侵犯人體，火熱上行，外傷於皮膚，內傷及臟腑；加上化療藥物損傷脾胃，血熱也導致四肢皮膚紅疹水泡、糜爛腫脹。

他說，若患者擔心在化療期間使用藥物過多，或中西藥物間交互作用，也可經中醫師評估後，將加入適當藥材煮沸的水放涼，用來浸洗患部，浸洗後再塗上護膚藥膏。此外，手足症候群患者應避免食用燒烤、辛辣刺激性食物。

郭祐睿指出，中醫對癌症治療，主要有增加化療藥物敏感度、提高免疫力及生活品質、調整體質、減少放化療副作用、增加存活率等幾個面向。近年以中西醫結合治療癌症的患者越來越多。臨床觀察發現，患者副作用改善比率可超過70%；越早就診，療效會越好。

患者中醫癌症
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